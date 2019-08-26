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Пожар в бухте Капсель и "зверства" охраны: чем запомнился крымский форум "Таврида" (видео)
На 5-м фестивале искусств «Таврида», который проходил в оккупированном Крыму, произошел скандал — зрителей с билетами охрана не пускала посмотреть выступление, после того, как они отошли к своим машинам. Об этом в Twitter пишет крымский блогер RoksolanaToday&Крым. По ее словам, охрана закрыла вход около половины первого ночи. Приехавшие из других уголков полуострова, не смогли посмотреть действо.
«Скандал начался в 00:30 охрана Тавриды не пускали зрителей на фестиваль с билетами, которые вышли к своим машинам ранее, попить воды, посидеть отдохнуть. В 00:30 охрана закрыла вход. Люди приехали из других городов — Ялта, Алушта, Симферополь, Евпатория», — пишет блогер.
Кроме того, после финального салюта загорелось поле рядом с бухтой Капсель.
«Судак. Капсель. с. Таврида-дембельский аккорд», — пишет RoksolanaToday&Крым.
Напомним, молодежный форум «Таврида» в Крыму оккупанты намерены сделать постоянно действующим. В районе Судака для него уже отвели около 50 га земли.
В этом месте за бюджетные деньги будут «промывать мозги» российской молодежи. Как сообщали крымские издания, в этом году из 500 участников форума, из Крыма было только несколько десятков человек, все остальные — из российских регионов.
Ожидается, что за год на «промывку мозгов» на «Тавриду» будут отправлять 20−30 тысяч студентов, имеющих лидерский потенциал.
Чтобы придать форуму больше значимости, в этом году на фестиваль приехал с поломанной ногой известный российский режиссер Никита Михалков — ярый сторонник президента Путина.
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