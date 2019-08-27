Надя Дорофеева взбудоражила сеть дерзким образом (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, показавшая ранее соблазнительную фигуру в купальнике, взбудоражила сеть дерзким образом. Звезда опубликовала в Instagram новое фото, на котором показывает язык и, по мнению подписчиков, демонстрирует неприличный жест, чем вызвала горячие споры в сети.

На снимке Надя позирует для обложки глянцевого журнала Cosmopolitan Ukraine, звездной героиней сентябрьского номера которого она стала.

«Ну ну…», — заинтриговала короткой подписью под фото Дорофеева.

Подписчики активно отреагировали на дерзкий жест Нади и обратили внимание на необычное украшение на пальцах. Некоторые посчитали жест слишком смелым и даже неприличным. Но в основном подписчики Дорофеевой восхищаются ее красотой.

«Арестуйте ее за кражу моего сердечка», «Девочки смотрят на девочек)))))», «Всем хейтерам посвящается», «Super! Нереально крутая фотка. Надя, ты богиня❤», «Что значит такой жест?», «Нуу… будем считать, что это знак victory», «Вау! Дал же БОГ красоту ей!», «Очень красивая❤», «О боже, что это у тебя на пальцах???», «Язык», «Слишком шикарна», — пишут в комментариях под фото.

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