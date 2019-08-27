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Спасение полицейскими курортницы в Азовском море получило неожиданное продолжение
После сообщения о чудесном спасении девушки, которую на матрасе унесло в море в районе населенного пункта Геническая горка, в сети возникла дискуссия о том, имело ли место это чрезвычайное происшествие.
Так, издание «Новый визит», ссылаясь на местные паблики, сообщает, что жители Херсонской области ставят под сомнение факт спасения. Один из аргументов — дующий целую неделю восточный ветер, который не уносит, а наоборот, прибивает к берегу. Второй — состояние девушки, которая без труда поднялась на полицейский катер, хотя сообщалось, что она была изрядно обессилена.
Местные жители предполагают, что видео было постановочным и что таким образом хотели реабилитировать сотрудников водной полиции после «пьяного дебоша на острове Бирючий». Кстати, комментарий о направлении ветра был и под видео, которое полиция Херсонской области разместила в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Азовском море спасли несколько человек, которых ветер уносил в Крым. В тот день дул западный ветер, а девушки вместе с детьми без спасательных жилетов отплыли от берега больше чем на километр.
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