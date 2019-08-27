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68-летняя мама Веры Брежневой поразила точенной фигурой в купальнике (фото)
68-летняя Тамара Галушка, мать певицы Веры Брежневой, поразила сеть стройной фигурой в купальнике.
«Греческий август, солнечный жар, над морем волшебный заката пожар. Под соснами в баре- прохладный коктейль, в динамиках песен неспешная трель. Из прозрачного моря в полуденный зной вливается счастье. И это — со мной. Спасибо тем, кто послал меня подальше», — подписала она фото, на котором позирует, лежа в воде.
Вера Брежнева одной из первых отреагировала на фото, поставив несколько сердечек.
«Фигура …конечно — огонь», «Вы это заслужили. Всем мамам такой отдых», — пишут комментаторы.
К слову, отдыхает женщина в Греции. А кто именно отправил ее на отдых, не пишет.
Отметим, что Тамара Галушка — мать четырех дочерей. Вера приобрела родителям квартиру в городе Борисполь, но мама часто путешествует, гостит у дочерей и, кажется, как и звездная дочь, не является патриоткой родной страны.
Напомним, недавно дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике.
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