Происшествия

Девятая жертва пожара в одесском отеле «Токио Стар» до сих пор не опознана

Во вторник, 27 августа, в Одессе суд начал рассматривать апелляцию владельца выгоревшей гостиницы «Токио Стар» Вадима Черного, который обжаловал свой арест (содержание под стражей). В ходе рассмотрения апелляции представитель прокуратуры сообщил, что все жертвы пожара погибли, согласно данным экспертизы, в результате отравления продуктами горения. Он перечислил фамилии погибших и отметил, что установлены личности восьми человек, а девятая жертва до сих пор не идентифицирована.

Кроме того, прокурор заявил, что доводы бизнесмена и его адвокатов о том, что второй этаж отеля, на котором произошло возгорание, Черному якобы не принадлежит и там находится другая гостиница — «Паровоз», не соответствует действительности. По словам прокурора, бизнесмен значится в числе конечных бенефициаров всех помещений. В частности, «Токио Стар» — торговая марка, владельцем которой является ООО «Галатея», а директор этого предприятия — Черный.

По словам прокурора, все постояльцы при въезде оформлялись на первом этаже здания и все, кто проживал на двух этажах, получали соответствующие документы с надписью: «Токио Стар».

Также отмечалось, что в 2019 году сотрудники ГСЧС должны были осуществить в отеле «Токио Стар» плановую проверку, но им отказали в связи со сменой директора — им стал некий Александр Терновой. При этом, по данным прокуратуры, был сделан соответствующий запрос о данном человеке и выяснилось, что он проживает по адресу улица Льва Толстого, 7. Там располагается Одесский городской центр учета бездомных граждан, в котором заявили, что указанного гражданина не знают.

Адвокаты Черного настаивали на нарушениях представителей правоохранительных органов и невиновности Черного.

Заслушав доводы сторон, суд решил перенести заседание на среду, 28 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ночь на 17 августа во время пожара в гостинице «Токио Стар» люди выбегали на улицу полуодетыми. Несколько десятков человек приютил у себя 45-летний одессит Виталий Донкоглов. Он стал случайным свидетелем пожара и сразу же бросился на помощь пострадавшим. Виталий рассказал, как это было.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter