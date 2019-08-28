«Женьке повезло»: жена Кошевого восхитила фото в прозрачном комбинезоне

Шоу-бизнес

Ксения Кошевая, жена актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого, любит удивлять фанатов своими публикациями в Instagram.

На прошлой неделе она решила поделиться снимком, который по достоинству оценили фолловеры.

Для фотосессии женщина сделала легкий макияж и накинула нежный комбинезон сиреневого оттенка.

«Ещё один любимый комбинезон», — указала Ксения.

Ранее она также размещала в сети снимки в красивых платьицах, которые ей идеально подходят.

В этот раз пользователи опять-таки не оставили женщину без похвал.

«Красивая!», «Ай, какая женщина, какая женщина», «Это Божественно красиво!», «Просто супер, очень красиво, а Жене тоже понравилось», «Женьке повезло», «Теперь это и мой самый любимый комбинезон», «Как же повезло твоему мужу с таким сокровищем как ты», — пишут они.

Некоторые поклонники до того разошлись в оценке прелестей Ксении, что даже начали делать ей не совсем приличные предложения.

Впрочем, семейному счастью Евгения Кошевого вряд ли что-то может угрожать: у него крепкий семейный тыл. Известно, что Ксения была участницей танцевального коллектива «Freedom», пара познакомилась на одном из выступлений. Сыграли свадьбу в 2007 году, а через 10 лет супруги обвенчались. Сейчас Евгений живет как в настоящем женском царстве: с женой, тещей и двумя дочками — Варварой (2008) и Серафимой (2014). Старшая дочь Варя — творческий ребенок, играет в детском театре, принимала участие в вокальном шоу «Голос. Діти-5».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Евгений Кошевой заявил, что опасается ехать к родственникам, которые живут в Алчевске (временно неподконтрольная территория) Луганской области и назвал причины.

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