США готовы обсуждать свое участие в «нормандском формате», — советник Трампа

Мир

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключил участия США или Великобритании «нормандском формате» переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

Также советник добавил, что возможность участия США в переговорах президент Украины Владимир Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

«Нормандский формат» может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и — я уверен — Великобритания — будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти — какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", — отметил Болтон.

По словам советника президента Трампа, США имеют большой интерес в том, что происходит между Украиной и Россией.

«Поэтому если президент Зеленский посчитает, что мы должны участвовать в поиске выхода из ситуации, что сложилась, мы должны были бы рассмотреть такой вариант», — сказал Болтон.

Напомним, что в «нормандский формат» по урегулированию конфликта на Донбассе входят Германия, Россия, Украина и Франция. В опубликованном Елисейским дворцом 26 августа заявлении глав государств и правительств стран «группы семи» отмечалось, что «Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели с тем, чтобы добиться конкретных результатов».

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила стремление в скором времени провести саммит «нормандской четверки» для урегулирования украинской ситуации. «Мы получили поддержку продолжения украинского процесса и реализации минских договоренностей. Работа над подготовкой, очевидно, приведет к скорой встрече „нормандского формата“ на уровне руководителей — президента Путина, президента Зеленского, президента Макрона и меня», — сказала Меркель журналистам по итогам саммита G7 в Биаррице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь Путина Песков подтвердил готовность президента РФ участвовать во встрече в «нормандском формате», но передал его требования о «гарантировании» результата такого саммита.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter