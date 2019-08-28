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Украинцам пересчитают пенсии: стало известно, кто сможет рассчитывать на 16 тысяч грн и больше
В декабре текущего года украинцам пересчитают максимальную и минимальную пенсию, благодаря чему некоторые граждане смогут получить прибавку в размере от 15,6 до 16,3 тыс. грн.
Об этом говорится в материале портала «Обозреватель».
Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. К примеру, народные депутаты, судьи
В их ряды смогут войти также те, кто сейчас имеет высокую белую заработную плату. Например, при стаже в 35 лет зарабатывать нужно на данный момент примерно в 8 раз больше среднего заработка, с которого уплачивается взнос в Пенсионный фонд. Это около 64 тыс. грн.
То есть при белой зарплате в 64 тыс. грн, до июля можно претендовать на пенсию в размере 16,3 тысяч.
Кроме того, правительство обещает порадовать и украинцев с минимальной пенсией и полным стажем (для женщин — 30, для мужчин — 35 лет) — они получат право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если сейчас, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать 156,4 грн.
Напомним, что в 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го — 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вследствие демографического кризиса и массовой эмиграции трудоспособного населения количество работающих и число пенсионеров в нашей стране сравняется через 5−7 лет. И социальные выплаты от государства окажутся минимальными. Поэтому работающим сейчас украинцам следует готовиться к этому непростому периоду и готовить себе «запасную площадку», которой могут стать негосударственные пенсионные фонды.
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