В Киеве детям без прививок разрешат посещать школу

Украина

В Киеве власти не будут запрещать детям, которые не прошли вакцинацию, посещать учебные заведения. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«2 сентября начнется новый учебный год и запрета невакцинированным детям посещать учебные заведения не будет. Но в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний, поскольку медики сигнализируют о заболеваниях, имеющих признаки эпидемии, мы вынуждены будем ограничивать доступ невакцинированных детей в заведения образования и обеспечивать им право получить образование дистанционно», — рассказал он, сообщает УНИАН.

Мондриевский отметил, что запретить детям без прививки посещать учебные заведения КГГА не может, поэтому призывает родителей осуществлять профилактику заболеваний и ответственно относиться к вакцинации своих детей. Заместитель председателя КГГА также отметил, что проверять справку о прививках ребенка на признаки подделки учебные заведения не имеют полномочий. Кроме того, он отметил, что заставить родителей делать прививки власти города не могут, хотя соответствующая статья закона «О защите населения от инфекционных болезней» обязывает обязательно делать прививку.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в центре Киева на акцию протеста выходили родители школьников. Участники протестов требовали отменить недавнее решение Минздрава и Минобразования, запрещающее невакцинированным детям посещать школы.

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