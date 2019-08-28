«После Лондона меня не покидает чувство счастья»: как осуществили мечту больного ребенка

Житейские истории

Еще одна подопечная проекта «Здійсни мрію», 12-летняя Диана Письменная из села Карапыши Киевской области, которая борется с тяжелым заболеванием, осуществила свою мечту. Диана вместе с мамой и куратором проекта, известной телеведущей Лидией Таран, посетила один из самых знаменитых приютов для животных в мире — «Баттерси» в Лондоне. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о юном шахматисте Мише Комнацком, страдающем тяжелым заболеванием почек, который благодаря проекту «Здійсни мрію» встретился со своим кумиром — украинским гроссмейстером Русланом Пономаревым — и даже сыграл с ним партию.

— До сих пор не верю, что это все произошло со мной, — призналась «ФАКТАМ» Диана. - Я счастлива и это чувство меня не покидает даже после возвращения из Лондона.

Пять лет назад Диане поставили диагноз ювенильный идиопатический артрит и полиартрит. Девочка продолжает бороться, проходит тяжелое лечение и мечтает в будущем стать ветеринаром. А пока ее подопечные — две овчарки Граф и Ника.

— Я мечтаю, чтобы в нашей стране были для животных такие же комфортные приюты, как «Баттерси», — сказала Диана. — Ведь там даже нет неприятного запаха! А для больных животных есть специальные подстилки и одеяла.

После поездки Диане предложили стать агентом изменений в украинском приюте «Сириус».

— Когда я узнала о мечте Дианки, была поражена, что ребенок, имея сложное заболевание, не сконцентрирован на себе и своих проблемах, а помогает другим, — рассказала «ФАКТАМ» Лидия Таран. - Когда мы приехали в «Баттерси», Дианка без остановки расспрашивала работников приюта об уходе и психологической помощи животным, как правильно готовить собак и кошек к усыновлению. Она действительно по-взрослому подходит к своей мечте и уже в 12 лет серьезно размышляет, как создать в Украине такой же приют, как «Баттерси». Верю, что мечта Дианы способна изменить жизни тысяч бездомных животных.

«В «Баттерси» Дианка без остановки расспрашивала работников приюта об уходе за животными», - говорит Лидия Таран

Мама Дианы Татьяна Письменная признается, что давно не видела свою дочь такой счастливой, как во время путешествия в Лондон. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Татьяна рассказала историю Дианы.

— Одно утро изменило всю нашу жизнь, — вспоминает Татьяна Письменная. - Диана проснулась и просто не смогла согнуть ручки. Они выпрямились и не сгибались трое суток. Были, словно деревянные.

— Они болели?

— Нет, это был спазм. Мы сразу поехали в Киев, в ортопедическое отделение «Охматдета». Оттуда нас направили в Институт нейрохирургии. Мы бесконечно сдавали анализы. В общем, почти год Диане не могли поставить диагноз. Потом, в конце концов, сказали, что у дочери ювенильный идеопатический артрит, полиартрит суставной формы и дисплазия соединительной ткани. Это прозвучало как приговор.

— Ни у кого в роду подобного не было?

— Нет, мы все проверили по генетической линии. Нам сказали, что, возможно, ребенок когда-то просто переболел гриппом и потом, в процессе роста, проявилось заболевание. Когда случилась эта беда, Дианка училась в третьем классе. Начала пропускать школу. Мы могли перейти на индивидуальное обучение, но дочь была категорически против. Сказала: «Я хочу ходить в школу вместе со всеми детками!» Так и осталась учиться.

Диана мечтает в будущем стать ветеринаром

— Болезнь прогрессирует?

— Подобные судороги повторялись. Такое случается. Но, если дочь раньше не могла даже повиснуть на перекладине — руки не держали, — то сейчас спокойно это делает. Было время, когда она не могла достать даже до затылка — руки в локтях не сгибались. Диане нельзя болеть, особенно гриппом. Через каждые два с половиной-три месяца мы ездим в «Охматдет». Дочь уже четыре года принимает химический препарат, доза которого постепенно увеличивается. Четыре раза в месяц ей должны вколоть сильнодействующи препарата. Каждый укол стоит 680 гривен. Как ребенок-инвалид Диана получает 1497 гривен социальной помощи. Ее самочувствие подкосила еще одна беда — год назад умер папа Дианы. У него были проблемы с печенью и сердцем.

— Диана — ваш единственный ребенок?

- Да. Долгое время у нас с мужем не было детей. В 36 лет я забеременела, родила мальчика. У него оказался врожденный порок сердца с большой патологией. Малышу сделали операцию, но он умер. Думаю, что все это были последствия Чернобыля. Я — ликвидатор второй категории. В 20 лет меня, молодого специалиста-товароведа, направили заниматься ревизией товара, оставшегося в зоне отчуждения. Это было через пять месяцев после аварии на ЧАЭС. Семь дней мы безвыездно сидели в трех километрах от реактора, записывая и разбирая товары. Нам выдали марлевые маски, которые без конца меняли — пыль стояла страшная! Помню, когда мы возвращались в Киев, велели сдать всю одежду, и ее тут же сожгли. Проверили на нас радиацию — счетчики зашкаливали. Через полгода после этого у меня появилась вегетососудистая дистония. Бывало, что давление подскакивало до 240 на 140!

Знаете, когда появилась на свет Дианка, мы с мужем думали, что закончились наши беды. Она для нас стала своеобразной отдушиной! Пока были здоровы, ездили на море, путешествовали. А теперь…

Возле знаменитого Лондонского зоопарка

— Какие прогнозы дают врачи?

— Знаю, что есть уколы, которые делают раз в полгода. Но один такой укол стоит около 3750 долларов — это совершенно неподъемная для нас сумма. Один из врачей сказал, что в случае Дианы болезнь может быть на всю жизнь, а может исчезнуть в подростковом периоде. Конечно, мы надеемся на второй вариант.

— Тем более что позитивные эмоции, говорят, очень влияют на процесс выздоровления.

— Я в это искренне верю! Благодаря замечательным людям из «Здійсни мрію» моя Диана получила такой заряд энергии, что, надеюсь, он придаст ей сил. Диана давно говорила, что хочет стать ветврачом и лечить бездомных котов и собак Украины. Мы же живем в селе, у нас полно всякой живности, и Дианка со всеми возится. Помню, когда Диана впервые посмотрела мультфильм «101 далматинец», то заставила нас с отцом купить ей диск и просмотрела его, наверное, больше ста раз! Потом увидела по телевизору программу про лондонский приют «Баттерси» и стала мечтать о создании такого же в Украине. Когда в «Охматдет» к деткам пришла Лидия Таран и предложила каждому нарисовать свою мечту, Диана изобразила приют «Баттерси» в Лондоне. А в декабре минувшего года мне позвонили из проекта и сказали, что хотят реализовать мечту моей дочери.

На своем рисунке Диана изобразила приют «Баттерси» в Лондоне

— Диана знала об этом?

— Нет, я до последнего держала все в тайне. Феи проекта хотели сделать Диане сюрприз. Она узнала о том, что полетит, во время одной из поездок в Киев. Мы гуляли с Дианой в парке, там встретились с Лидой Таран, и она все рассказала. В Украине нашелся меценат Иван Свитек, которому понравилась Дианкина мечта, и он решил ее воплотить. Диана от восторга не могла говорить! Лондон казался ей сказкой. Помню, когда мы гуляли по Лондону, дочку переполняли такие эмоции, что она просто все время пищала: «Класс, мамочка, посмотри!» Ее восхищало все. Мы были в приюте «Баттерси», возле Букингемского дворца, плавали по Темзе, ходили в зоопарк и увидели далматинцев. У меня слезы стояли в глазах, когда я видела, как счастлив мой ребенок! Это не передать словами.

— Диана вспоминает сейчас о поездке?

— У нее столько эмоций, что она вспоминает об этой поездке каждый день. Рассказывает своим двум одноклассникам Ане и Андрюше, с которыми дружит, все детали. Причем по несколько раз! Андрюша уже ворчит: «Диана, я пять раз пересмотрел твое видео!» А бывает, подойдет ко мне, обнимет и говорит: «Мамочка, мне до сих пор не верится, что это было на самом деле».

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