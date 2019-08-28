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«После Лондона меня не покидает чувство счастья»: как осуществили мечту больного ребенка
Еще одна подопечная проекта «Здійсни мрію», 12-летняя Диана Письменная из села Карапыши Киевской области, которая борется с тяжелым заболеванием, осуществила свою мечту. Диана вместе с мамой и куратором проекта, известной телеведущей Лидией Таран, посетила один из самых знаменитых приютов для животных в мире — «Баттерси» в Лондоне.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о юном шахматисте Мише Комнацком, страдающем тяжелым заболеванием почек, который благодаря проекту «Здійсни мрію» встретился со своим кумиром — украинским гроссмейстером Русланом Пономаревым — и даже сыграл с ним партию.
— До сих пор не верю, что это все произошло со мной, — призналась «ФАКТАМ» Диана. - Я счастлива и это чувство меня не покидает даже после возвращения из Лондона.
Пять лет назад Диане поставили диагноз ювенильный идиопатический артрит и полиартрит. Девочка продолжает бороться, проходит тяжелое лечение и мечтает в будущем стать ветеринаром. А пока ее подопечные — две овчарки Граф и Ника.
— Я мечтаю, чтобы в нашей стране были для животных такие же комфортные приюты, как «Баттерси», — сказала Диана. — Ведь там даже нет неприятного запаха! А для больных животных есть специальные подстилки и одеяла.
После поездки Диане предложили стать агентом изменений в украинском приюте «Сириус».
— Когда я узнала о мечте Дианки, была поражена, что ребенок, имея сложное заболевание, не сконцентрирован на себе и своих проблемах, а помогает другим, — рассказала «ФАКТАМ» Лидия Таран. - Когда мы приехали в «Баттерси», Дианка без остановки расспрашивала работников приюта об уходе и психологической помощи животным, как правильно готовить собак и кошек к усыновлению. Она действительно по-взрослому подходит к своей мечте и уже в 12 лет серьезно размышляет, как создать в Украине такой же приют, как «Баттерси». Верю, что мечта Дианы способна изменить жизни тысяч бездомных животных.
Мама Дианы Татьяна Письменная признается, что давно не видела свою дочь такой счастливой, как во время путешествия в Лондон. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Татьяна рассказала историю Дианы.
— Одно утро изменило всю нашу жизнь, — вспоминает Татьяна Письменная. - Диана проснулась и просто не смогла согнуть ручки. Они выпрямились и не сгибались трое суток. Были, словно деревянные.
— Они болели?
— Нет, это был спазм. Мы сразу поехали в Киев, в ортопедическое отделение «Охматдета». Оттуда нас направили в Институт нейрохирургии. Мы бесконечно сдавали анализы. В общем, почти год Диане не могли поставить диагноз. Потом, в конце концов, сказали, что у дочери ювенильный идеопатический артрит, полиартрит суставной формы и дисплазия соединительной ткани. Это прозвучало как приговор.
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— Ни у кого в роду подобного не было?
— Нет, мы все проверили по генетической линии. Нам сказали, что, возможно, ребенок когда-то просто переболел гриппом и потом, в процессе роста, проявилось заболевание. Когда случилась эта беда, Дианка училась в третьем классе. Начала пропускать школу. Мы могли перейти на индивидуальное обучение, но дочь была категорически против. Сказала: «Я хочу ходить в школу вместе со всеми детками!» Так и осталась учиться.
— Болезнь прогрессирует?
— Подобные судороги повторялись. Такое случается. Но, если дочь раньше не могла даже повиснуть на перекладине — руки не держали, — то сейчас спокойно это делает. Было время, когда она не могла достать даже до затылка — руки в локтях не сгибались. Диане нельзя болеть, особенно гриппом. Через каждые два с половиной-три месяца мы ездим в «Охматдет». Дочь уже четыре года принимает химический препарат, доза которого постепенно увеличивается. Четыре раза в месяц ей должны вколоть сильнодействующи препарата. Каждый укол стоит 680 гривен. Как ребенок-инвалид Диана получает 1497 гривен социальной помощи. Ее самочувствие подкосила еще одна беда — год назад умер папа Дианы. У него были проблемы с печенью и сердцем.
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— Диана — ваш единственный ребенок?
- Да. Долгое время у нас с мужем не было детей. В 36 лет я забеременела, родила мальчика. У него оказался врожденный порок сердца с большой патологией. Малышу сделали операцию, но он умер. Думаю, что все это были последствия Чернобыля. Я — ликвидатор второй категории. В 20 лет меня, молодого специалиста-товароведа, направили заниматься ревизией товара, оставшегося в зоне отчуждения. Это было через пять месяцев после аварии на ЧАЭС. Семь дней мы безвыездно сидели в трех километрах от реактора, записывая и разбирая товары. Нам выдали марлевые маски, которые без конца меняли — пыль стояла страшная! Помню, когда мы возвращались в Киев, велели сдать всю одежду, и ее тут же сожгли. Проверили на нас радиацию — счетчики зашкаливали. Через полгода после этого у меня появилась вегетососудистая дистония. Бывало, что давление подскакивало до 240 на 140!
Знаете, когда появилась на свет Дианка, мы с мужем думали, что закончились наши беды. Она для нас стала своеобразной отдушиной! Пока были здоровы, ездили на море, путешествовали. А теперь…
— Какие прогнозы дают врачи?
— Знаю, что есть уколы, которые делают раз в полгода. Но один такой укол стоит около 3750 долларов — это совершенно неподъемная для нас сумма. Один из врачей сказал, что в случае Дианы болезнь может быть на всю жизнь, а может исчезнуть в подростковом периоде. Конечно, мы надеемся на второй вариант.
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— Тем более что позитивные эмоции, говорят, очень влияют на процесс выздоровления.
— Я в это искренне верю! Благодаря замечательным людям из «Здійсни мрію» моя Диана получила такой заряд энергии, что, надеюсь, он придаст ей сил. Диана давно говорила, что хочет стать ветврачом и лечить бездомных котов и собак Украины. Мы же живем в селе, у нас полно всякой живности, и Дианка со всеми возится. Помню, когда Диана впервые посмотрела мультфильм «101 далматинец», то заставила нас с отцом купить ей диск и просмотрела его, наверное, больше ста раз! Потом увидела по телевизору программу про лондонский приют «Баттерси» и стала мечтать о создании такого же в Украине. Когда в «Охматдет» к деткам пришла Лидия Таран и предложила каждому нарисовать свою мечту, Диана изобразила приют «Баттерси» в Лондоне. А в декабре минувшего года мне позвонили из проекта и сказали, что хотят реализовать мечту моей дочери.
— Диана знала об этом?
— Нет, я до последнего держала все в тайне. Феи проекта хотели сделать Диане сюрприз. Она узнала о том, что полетит, во время одной из поездок в Киев. Мы гуляли с Дианой в парке, там встретились с Лидой Таран, и она все рассказала. В Украине нашелся меценат Иван Свитек, которому понравилась Дианкина мечта, и он решил ее воплотить. Диана от восторга не могла говорить! Лондон казался ей сказкой. Помню, когда мы гуляли по Лондону, дочку переполняли такие эмоции, что она просто все время пищала: «Класс, мамочка, посмотри!» Ее восхищало все. Мы были в приюте «Баттерси», возле Букингемского дворца, плавали по Темзе, ходили в зоопарк и увидели далматинцев. У меня слезы стояли в глазах, когда я видела, как счастлив мой ребенок! Это не передать словами.
— Диана вспоминает сейчас о поездке?
— У нее столько эмоций, что она вспоминает об этой поездке каждый день. Рассказывает своим двум одноклассникам Ане и Андрюше, с которыми дружит, все детали. Причем по несколько раз! Андрюша уже ворчит: «Диана, я пять раз пересмотрел твое видео!» А бывает, подойдет ко мне, обнимет и говорит: «Мамочка, мне до сих пор не верится, что это было на самом деле».
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