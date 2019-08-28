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Отдых удался: Богдана засекли спящим на спутнице после веселья в Сан-Тропе
Главу Офиса президента Андрея Богдана, который в День назависимости Украины веселился во Франции, заметили во французском аэропорту, спящим на коленях своей спутницы. Фото в Facebook опубликовал журналист Юрий Николов, указав, что ему его переслали анонимно.
«Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения „приватных“ кандидатов в Кабмин», — пишет Николов.
Он же напоминает, что в интервью изданию «Цензор.Нет» олигарх Игорь Коломойский, у которого Богдан работал юристом, иронично говорит о недальновидности новоиспеченного топ-чиновника.
«Вершина — это последняя точка перед спуском», — эта реплика Коломойского в интервью Бутусову касалась именно Андрея Богдана.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан в День независимости Украины был во французском Сан-Тропе по личным делам — на свадьбе своих друзей. На справедливую критику в соцсетях чиновник ответил резко и не дипломатично.
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