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В Киеве мужчина серьезно пострадал от взрыва электронной сигареты (фото)
В Киеве любитель электронных сигарет пострадал от новомодного девайса. Устройство взорвалось и обожгло мужчине руки. Пострадавшего пришлось госпитализировать.
О ЧП сообщила патрульная полиция Киева, которой пришлось оказывать первую помощь пострадавшему. Инцидент случился вечером 27 августа на проспекте Победы в салоне «Шкоды». Е-сигарета взорвалась в сумке у пассажира автомобиля.
Владелец девайса получил ожоги рук. Вызванная на место «скорая помощь» отвезла пострадавшего в ожоговое отделение.
Несчастный случай в Киеве вновь подтвердил, что вред от электронных сигарет часто недооценивают. Ранее пересмотреть тезис о безопасности курительных устройств заставило ЧП в США — там зафиксирована первая в истории смерть, напрямую связанная с курением электронных сигарет.
И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун предлагает распространить на электронные сигареты те же правила и запреты, что и на традиционные табачные изделия.
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