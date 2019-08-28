Стало известно, чем будет заниматься новая Рада на первом заседании

Политика

В среду, 28 августа, СМИ обнародовали повестку дня первого заседания новой Верховной Рады, которое состоится 29 августа.

Как сообщает OBOZREVATEL, в повестку дня включили 27 вопросов. В основном, это вопросы организационного характера и кадровых назначений.

1. Формирование Временной президии первой сессии Верховной Рады девятого созыва.

2. Повестка дня первой сессии ВРУ на период рассмотрения организационных вопросов.

3. Объявление премьер-министром о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой ВРУ.

4. Формирование и регистрация депутатский фракций (групп).

5. Доклад главы Верховной Рады восьмого созыва о состоянии законодательной работы в парламенте.

6. Коалиция депутатских фракций в ВРУ.

7. Избрание Счетной комиссии Верховной Рады.

8. Избрание главы Верховной Рады.

9. Избрание первого заместителя и заместителя спикера ВРУ.

10. Внеочередное послание президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

11. Проект закона о снятии депутатской неприкосновенности.

12. Назначение премьер-министра Украины.

13. Доклад Подготовительной депутатской группы.

14. Назначение министра обороны Украины.

15. Назначение министра иностранных дел Украины.

16. Формирования состава Кабинета министров.

17. Прекращение полномочий народных депутатов, назначенных в Кабинет министров.

18. Увольнение с должностей членов Кабинета министров.

19. Список, количественный состав и предметы ведания комитетов ВРУ.

20. Избрание глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей и членов комитетов ВРУ.

21. Увольнение с должности главы СБУ.

22. Назначение на должность нового главы СБУ.

23. Предоставление согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора.

24. Предоставление согласия на назначение президентом генерального прокурора.

25. Согласительный совет депутатских фракций ВРУ.

26. Календарный план работы второй сессии Верховной Рады.

27. Освещение работы ВРУ девятого созыва.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали полный список народных депутатов Верховной Рады IX созыва.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter