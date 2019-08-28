Общество и люди

Оккупанты приговорили крымского татарина к 10 годам лишения свободы за "экономическую блокаду Крыма"

В оккупированном Крыму к 10 годам тюрьмы приговорили крымского татарина Дилявера Гафарова, который якобы служил в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана.

Решение вынес судья Кировского районного суда Крыма Игорь Дегтярев. Об этом в Facebook сообщает журналист «Новой газеты» Антон Наумлюк.

Гафарова обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании.

По версии следствия, житель села Жемчужина Крыма Гафаров в 2016—2018 годах принимал участие в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана (сейчас общественное объединение «Аскер») и был участником экономической блокады Крыма.

Гафаров был задержан в Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым.

По словам Наумлюка, обвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.

Напомним, после аннексии Крыма на крымскотатарскую общину полуострова начались гонения: их задерживают под надуманными предлогами, обыскивают дома. Так, оккупанты задержали известную крымскотатарскую правозащитницу Лутфие Зудиеву. Российские власти полуострова также арестовали 23 крымских татарина, их обвиняют в участии в запрещенной в РФ организации «Хизбут-Тахрир».

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