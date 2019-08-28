25.02 / 25.26 27.65 / 28.06
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Оккупанты приговорили крымского татарина к 10 годам лишения свободы за "экономическую блокаду Крыма"

19:34 28 августа 2019 62
руки
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму к 10 годам тюрьмы приговорили крымского татарина Дилявера Гафарова, который якобы служил в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана.

Решение вынес судья Кировского районного суда Крыма Игорь Дегтярев. Об этом в Facebook сообщает журналист «Новой газеты» Антон Наумлюк.

Гафарова обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании.

По версии следствия, житель села Жемчужина Крыма Гафаров в 2016—2018 годах принимал участие в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана (сейчас общественное объединение «Аскер») и был участником экономической блокады Крыма.

Гафаров был задержан в Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым.

По словам Наумлюка, обвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.

Напомним, после аннексии Крыма на крымскотатарскую общину полуострова начались гонения: их задерживают под надуманными предлогами, обыскивают дома. Так, оккупанты задержали известную крымскотатарскую правозащитницу Лутфие Зудиеву. Российские власти полуострова также арестовали 23 крымских татарина, их обвиняют в участии в запрещенной в РФ организации «Хизбут-Тахрир».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер