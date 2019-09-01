Отец Меган Маркл обвинил дочь в лицемерии и лжи в первом интервью после рождения Арчи (фото)

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Отец герцогини Сассекской Томас Маркл, которого она полностью вычеркнула из своей жизни, дал первое интервью после рождения своего внука Арчи. Американец заявил изданию Daily Mail, что долгое время молчал, так как Меган была беременна. А потом он надеялся, что она смягчится, став матерью, и они смогут помириться. Однако этого не произошло. И разочарованный Маркл снова пошел на контакт с прессой. Как подчеркивает издание, он не получил гонорар за интервью и не просил его.

Он считает, что его незаслуженно очернили и исключили из жизни внука, фотографии которого он видел только в интернете — как и все простые граждане. В то же время мать Меган, афроамериканка Дория, с которой Томас развелся, когда дочке было шесть лет, была рядом с герцогиней в период родов, а также присутствовала на крестинах Арчи — наряду с отцом Гарри принцем Чарльзом.

Фото с крестин Арчи

«Я всегда надеялся, что буду так же близок с ребенком Меган, как был близок с ней… Я бы хотел, чтобы они прислали мне его фотографию, чтобы я мог вставить ее в рамку и повесить на стену, рядом с одним из снимков Меган. Разве этого не хотел бы любой дедушка? С удовольствием выяснил бы, унаследовал ли он знаменитый нос Марклов», — говорит 75-летний Томас.

Он также показал семейные фотографии, никогда ранее не публиковавшиеся. На одной из них, которую он называет своим любимым портрете Меган, девочке всего два года. Этот снимок, вставленный в рамку, стоит на столике в гостиной пенсионера, который сейчас живет в мексиканском городке Росарито возле границы с США.

Другое фото висит на стене. На нем 20-летняя Меган и Томас сфотографированы на футбольном матче в пригороде Чикаго, когда девушка, желая порадовать папу, сделала ему сюрприз, купив билеты на игру. По словам Маркла, это был «такой счастливый день». Обе фотографии, по словам Томаса, являются мучительным ежедневным напоминанием о разрыве с любимой дочерью и зятем Гарри, с которым американец никогда не встречался.

Томас считает, что скандал с частными самолетами, в который угодили Меган и Гарри, лишний раз доказывает их лицемерие. Они проявляют такой же лицемерный подход к охране окружающей среде, какой выработали в отношении него самого. Как известно, Сассеков раскритиковали за четыре полета частными самолетами в течение 11 дней — в то время, как они читают людям лекции о необходимости спасать планету. «Мне их некоторым образом жаль, так как они сами навлекли это на себя. Нельзя говорить одно, а делать другое. Все в восторге от того, как они добрые и замечательные. Но они вовсе не замечательные в отношении своей собственной семьи. Это лицемерно. Вы не можете изображать из себя благотворителей и тех, кто объединяет людей, а потом игнорировать собственного отца и всю семью», — заявил Маркл.

Подруга Меган Маркл, стилист Джессика Малруни ранее обвинила тех, кто критикует герцогиню, в расизме. «Я не думаю, что это расизм. Я думаю, что это позор для Меган и Гарри говорить одно, а действовать по-другому. Тот, кто дает им советы — плохо выполняет свою работу», — уверен бывший телеоператор.

«Я все еще не видел моего зятя. Почему Гарри не мог сесть в самолет и прилететь ко мне просить ее руки? У него, определенно, нет проблем с путешествиями на частных самолетах. Если он хочет прилететь и проведать меня на частном самолете — поблизости есть аэропорты. И десятки коммерческих рейсов из Англии в Сан-Диего и Лос-Анджелес летают каждый день», — сказал американец.

Томас говорит, что в день 38-летия Меган, которое она праздновала 4 августа, он послал ей открытку через ее финансового советника в Лос-Анджелесе. Но никакого ответа не получил. И не знает даже, дошло ли до нее его поздравление.

Он также жаловался на то, что многие люди, в том числе и новые именитые друзья Меган, публично осуждают его, даже не будучи с ним знакомы. «Если вы не знаете меня, какое имеете право говорить обо мне плохое?», — возмущен отец жены принца.

Он сказал, что уже неоднократно извинялся за скандальные постановочные фотографии, которые были сделаны незадолго до свадьбы Меган и Гарри по договоренности с папарацци. Томас сказал, что это была большая его ошибка. И что фотографы сказали ему, что это улучшило бы его имидж, поскольку в прессе его представляют чуть ли не бомжом. «Я хотел принести извинения королевской семье публично, но Меган и Гарри сказали, чтобы я этого не делал», — рассказал Томас. После громкого скандала он перенес два сердечных приступа и попал в больницу, из-за чего не смог присутствовать на венчании (хотя, по его словам, он так и не получил формального приглашения на свадьбу). И с тех пор не получал известий от дочери и зятя. Они даже ни разу не поинтересовались его самочувствием.

Меган с Арчи

Томас также ответил на критику тех, кто говорит, что он редко видится со своими старшими внуками — детьми его сына и дочери от первого брака Томаса-младшего и Саманты. «Британцы не осознают масштабы расстояний между нами. Когда американские семьи живут врозь, между ними тысячи километров. Мы поддерживаем контакт, но это нелегко. Мы не можем, как вы, ребята, просто запрыгнуть в машину и быть на месте», — заявил он английским журналистам.

Больше всего Томаса расстраивает тот факт, что его дочь солгала во время своего официального визита на Фиджи осенью прошлого года. Она заявила в своей речи об образовании, что ей пришлось самой собирать деньги — пользоваться программами финансовой помощи и стипендиями, а также подрабатывать, чтобы оплатить обучение в университете. «Мне жаль, но это абсолютная неправда, Я оплатил ее обучение до последнего пенни. У меня есть банковские квитанции, чтобы это доказать. Я также оплатил ее поездки в Испанию и Англию. Я платил за ее практику в американском посольстве в Аргентине. Я всегда выполнял свои отцовские обязанности. И слова Меган о том, что она сама платила за свое обучение очень обидны для меня», — сказал отец Меган. Он подчеркнул, что после развода с Дорией никогда не прерывал контакта с дочкой. И что она большую часть времени жила у него — с 11 лет и до самого поступления в колледж.

Томас признается, что по-прежнему очень любит дочь и надеется, что им удастся преодолеть разногласия. В то же время, он устал ждать, когда Меган и Гарри его простят. «Мне надоела ложь. Надоело то, что меня порочат. Я ничего не хочу от них, но не собираюсь сидеть, заткнувшись, до тех пор, пока вся правда не выйдет наружу. У буду продолжать возражать против неправды в свой адрес. Мне приходится постоять за себя… Ни один отец не заслуживает такого обращения, когда он столько всего сделал для своей дочери. Спросите любого, кто знал нас обоих. Я всегда был очень добрым и щедрым по отношению к ней», — говорит он.

Еще до знакомства с Гарри, актриса Меган Маркл в своем уже несуществующем интернет-блогеTig, неоднократно писала, что именно благодаря своему отцу она стала тем, кто она есть.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Томас Маркл опубликовал личное письмо Меган к нему, раскрывающее их отношения.

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