Мир

В России сообщили, что Сенцова срочно доставили в Москву

Политзаключенный Олег Сенцов с большой вероятностью уже находится не в колонии в Лабытнанги, а в одном из СИЗО Москвы. О переводе Сенцова сообщил Telegram-канал «Незыгарь», который считают приближенным к Кремлю.

Сообщение в Telegram-канале появилось поздно вечером 28 августа. Официального подтверждения этой информации пока нет. Точно установить местонахождение Сенцова сложно, поскольку такую информацию в России порой скрывают даже от адвокатов заключенного.

Еще один российский Telegram-канал Baza информирует, что из колонии в Лабытнанги Сенцова вывезли днем 28 августа. Куда этапировали политзаключенного, представители колонии сказать затрудняются.

Перевод Сенцова, если он действительно состоялся, может быть связан с обменом заключенными между Украиной и Россией. Ожидается, что обмен состоится по формуле «35 на 35».

Тем временем ресурс «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на адвоката пока не подтверждает информацию об этапировании узника Кремля.

А правозащитница Зоя Светова утверждала, что Олегу Сенцову накануне в колонии вручили ее письмо.

Накануне, 28 августа, из украинского СИЗО был отпущен Кирилл Вышинский, бывший главред «РИА Новости Украина». Ранее президент Зеленский намекал, что пророссийского пропагандиста могут обменять на Сенцова.

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