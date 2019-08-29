Шоу-бизнес

Не готова отвечать перед обществом: Алина Паш рассказала о скандальной поездке в Крым

Украинская певица Алина Паш (Alina Pash), которую ранее обвинили в сети в том, что она летала в оккупированный Крым из Москвы, нарушая законодательство, не готова отвечать за это перед обществом.

Такое заявление сделала певица на своей Facebook-странице.

«В 2015 году я была на территории Крыма с музыкантами с визитом к родственникам членов команды, у которых была свадьба. Если я нарушила законодательство Украины — готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист. Это было за три года до появления проекта Alina Pash. Всю ответственность публичного человека перед обществом я понимаю», — написала она.

Певица также отметила, что никогда не пела в России после того, как начала выступать под именем Alina Pash (с 2018 года).

Она также объяснила снимки на фоне Кремля. «В 2017 году по личным обстоятельствам я была на территории России, как частное лицо. Да, я сделала фото со свитшотом „KYIV“ на Красной Площади. Потому что считаю, что именно так нужно писать название украинской столицы», — подчеркнула Паш.

Артистка также заявила, что ей и ее семье угрожают физической расправой, но она не боится и готова посмотреть в глаза хейтерам.

Напомним, что Alina Pash читала рэп во время исполнения Гимна Украины на День Независимости в центре Киева. Это была идея организаторов Марша Достоинства. Выступление певицы очень понравилось президенту Владимиру Зеленскому, но возмутило многих украинцев.

После этого в сети нашли несколько компроматов на певицу.

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