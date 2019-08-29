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Общество и люди

В киевском метро масштабный сбой: что произошло

9:36 29 августа 2019 213
Kyiv Smart Card
Инф. «ФАКТОВ»

В киевском метрополитене, где постепенно отказываются от жетонов и проездных пластиковых карточек зеленого цвета, произошел масштабный сбой системы продажи Kyiv Smart Card.

«Во избежание очередей и предоставления транспортной услуги для пассажиров в кассах возобновлена продажа и пополнение карточки метро, а также жетона для разовой поездки. „Горячая линия“ для дополнительной информации 44 366 55 55 или 15−51», — предупреждают в столичном метрополитене.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 10 станциях метро в Киеве перестали перестали продавать зеленые пластиковые карты.

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