В Киеве на 10 станциях метро перестали продавать зеленые пластиковые карты (список станций)

Украина

В столичном метро внедряется электронный билет, и все ближе дата, когда в подземке совсем откажутся от жетонов. В метрополитене постоянно предупреждают киевлян и гостей города о вводимом новшестве.

В подземке также постепенно упраздняют и карточку метро (она стоит 15 гривен — это возвратная цена), которую можно пополнять на разное количество поездок (от 1 до 50) и экономить на их оплате. О намерениях отказаться от зеленых карточек метро уже писали «ФАКТЫ» и рассказывали, как пользоваться е-билетом (Kyiv Smart Card), где и как его приобретать и пополнять.

В Киевском метрополитене сообщили, что отныне зеленую карточку перестали продавать и пополнять на 10 станциях метро:

«Академгородок» (выход к магазину NOVUS);

«Арсенальная»;

«Крещатик» (центральный вход);

«Майдан Незалежности»;

«Лесная» (выход к ТЦ «Дарынок»);

«Почайна» (выход к пр-ту С. Бандеры);

«Площадь Льва Толстого»;

«Сырец»

«Театральная»;

«Теремки» (выход к ТЦ «Магеллан»).

Поездки, ранее записанные на бесконтактную зеленую карточку метро, можно будет использовать в обычном режиме. В то же время в кассах указанных остановок можно приобрести и пополнить карточку Kyiv Smart Card, до конца октября можно пользоваться приобретенными жетонами. А на станции «Площадь Льва Толстого» реализуется еще и QR-билет.

Работает горячая линия, где предоставят дополнительную информацию: (044) 366−55−55 или 15−51. Что собой представляет е-билет, детальнее можно узнать по ссылке.

Напомним, что в июле-августе турникеты для прохода с жетоном перестали действовать на станции «Нивки» (выход к пожарной части), «Ипподром» (выход к ипподрому), «Теремки» (выход к ТРЦ «Магеллан»), «Почайна» и «Днепр». Здесь используют лишь современные средства оплаты проезда. Ранее приобретенные жетоны еще можно использовать на турникетах других вестибюлей этих станций. Kyiv Smart Card действует как в метрополитене, так и в наземном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях. Согласно распоряжению горгосадминистрации, тестирование автоматизированной системы оплаты проезда продлится до 31 октября. Оператором новой системы оплаты является «Главный информационно-вычислительный центр».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, чем заменят выводимые из оборота жетоны.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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