Дело в генах: Супрун дала советы мужественным обладателям лысин

Здоровье и медицина

Руководитель Минздрава Уляна Супрун, ранее рассказавшая, как правильно худеть, развенчала миф о том, что раннее облысение у мужчин тесно связано с риском рака простаты, отметив, что аллопецию на 80 процентов определяют гены.

«Аллопеция может развиваться по мужскому типу. В таком случае волосы становятся тоньше на лбу, висках и темени. У женщин, соответственно, по женскому типу — это заметно по центральному пробору, на висках и затылке плотность не меняется», — пишет Уляна Супрун на своей страничке в соцсетях. По ее словам, если мужчина начинает рано лысеть, то с вероятностью 80% это происходит из-за генов, а не связано с загрязнением окружающей среды или стрессом.

В то же время Уляна Супрун подчеркивает, что выпадение волос сопровождается воспалением, огрубением кожи головы и ухудшением кровоснабжения.

Посоветовав обладателям лысин жить счастливо, Уляна Супрун добавила: «Заботьтесь прежде всего о физическом и психическом здоровье, а не тратьте деньги на дорогие и часто неоправданные способы восстановления волос».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Уляна Супрун рассказала, что идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирным, холодным, приготовленным в кожуре и дополненным овощами.



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