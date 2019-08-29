Хороша: Надя Дорофеева восхитила шикарной фигурой в стильном белье (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица, солистка группы «Время и Стекло», взбудоражившая сеть фотосессией для глянцевого журнала, показала новые откровенные снимки. Звезда опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует в стильном черном белье, демонстрируя стройную фигуру. Образ Дорофеевой дополняет полупрозрачная рубашка-накидка с длинным рукавом.

«Как бы там ни было, я хороша», — не стала скромничать Дорофеева. И была права. Новые фото вызвали волну восхищения у подписчиков.

«Ты прекрасна и это безусловно», «Божеее, красивая, с ума сойти, фигурка», «Ты наслаждение для глаз», «Сногсшибательна», — пишут в комментариях под фото.

На страницах журнала Надя также поделилась интимными подробностями семейной жизни с Владимиром Дантесом. Она призналась, что в начале отношений страшно ревновала мужа, выедала ему мозг и ругалась, когда он уезжал по работе.

«Когда Вова начал активно путешествовать, мне казалось, что жизнь окончена. В течение недели после первого путешествия я ему выносила мозг, ругалась и говорила, что мы не сможем так жить», — откровенно призналась певица.

Она также призналась, что не могла справиться с ревностью, терпеть не могла подруг мужа. Чтобы справиться с проблемой, она обратилась к психологу.

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