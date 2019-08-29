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- 13:50 Хороша: Надя Дорофеева восхитила шикарной фигурой в стильном белье
Хороша: Надя Дорофеева восхитила шикарной фигурой в стильном белье (фото)
Популярная певица, солистка группы «Время и Стекло», взбудоражившая сеть фотосессией для глянцевого журнала, показала новые откровенные снимки. Звезда опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует в стильном черном белье, демонстрируя стройную фигуру. Образ Дорофеевой дополняет полупрозрачная рубашка-накидка с длинным рукавом.
«Как бы там ни было, я хороша», — не стала скромничать Дорофеева. И была права. Новые фото вызвали волну восхищения у подписчиков.
«Ты прекрасна и это безусловно», «Божеее, красивая, с ума сойти, фигурка», «Ты наслаждение для глаз», «Сногсшибательна», — пишут в комментариях под фото.
На страницах журнала Надя также поделилась интимными подробностями семейной жизни с Владимиром Дантесом. Она призналась, что в начале отношений страшно ревновала мужа, выедала ему мозг и ругалась, когда он уезжал по работе.
«Когда Вова начал активно путешествовать, мне казалось, что жизнь окончена. В течение недели после первого путешествия я ему выносила мозг, ругалась и говорила, что мы не сможем так жить», — откровенно призналась певица.
Она также призналась, что не могла справиться с ревностью, терпеть не могла подруг мужа. Чтобы справиться с проблемой, она обратилась к психологу.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..