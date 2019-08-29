Украина

Меркель и Путин обсудили Украину и встречу в "нормандском формате"

В четверг, 29 августа, канцлер Германии Ангела Меркель, которая работает над организацией ближайшей встречи в «нормандском формате», и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых был затронут «украинский вопрос». Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает российское агенство ТАСС

Кроме Украины, темой беседы были Сирия и Ливия.

«Участники разговора в контексте Украины согласились продолжить подготовку к саммиту в „нормандском формате“ (Германия, Франция, Россия, Украина) с тем, чтобы способствовать реализации минских договоренностей. Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих договорах по транзиту газа», — цитирует ТАСС слова Зайберта.

Напомним, что в начале июля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру РФ Владимиру Путину расширенный формат переговоров относительно ситуации на Донбассе с участием президента США, премьер-министра Великобритании, канцлера Германии и президента Франции.

В связи с этим в Государственном департаменте США заявили, что какой-либо новый формат урегулирования требует договоренности всех сторон.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств уже в сентябре.

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