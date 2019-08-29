- 16:26 В Италии проснулся вулкан Стромболи: впечатляющие фото и видео стихии
- 16:19 Разумков избран спикером Верховной Рады
- 16:05 Депутата от "Слуги народа" поймали на нецензурной переписке о Супрун
- 15:55 Хотела спрыгнуть с крыши: патрульные спасли девушку от суицида в Кропивницком
- 15:46 "Европейская солидарность" ушла в оппозицию в Верховной Раде
- 15:37 Меркель и Путин обсудили Украину и встречу в "нормандском формате"
- 15:37 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 15:35 Новому депутату не выдали удостоверение в Раде: названа причина
- 15:32 Выйдет по "закону Савченко": прокуратура оспорит приговор матери, заморившей до смерти сына голодом
- 15:31 В Киеве грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе: эксклюзивные фото с места ЧП
- 15:29 Звезд российского кино обокрали на съемочной площадке
- 15:02 Трагедия в Дрогобыче: траур объявлен во всей Львовской области
Меркель и Путин обсудили Украину и встречу в "нормандском формате"
В четверг, 29 августа, канцлер Германии Ангела Меркель, которая работает над организацией ближайшей встречи в «нормандском формате», и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых был затронут «украинский вопрос». Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает российское агенство ТАСС
Кроме Украины, темой беседы были Сирия и Ливия.
«Участники разговора в контексте Украины согласились продолжить подготовку к саммиту в „нормандском формате“ (Германия, Франция, Россия, Украина) с тем, чтобы способствовать реализации минских договоренностей. Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих договорах по транзиту газа», — цитирует ТАСС слова Зайберта.
Напомним, что в начале июля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру РФ Владимиру Путину расширенный формат переговоров относительно ситуации на Донбассе с участием президента США, премьер-министра Великобритании, канцлера Германии и президента Франции.
В связи с этим в Государственном департаменте США заявили, что какой-либо новый формат урегулирования требует договоренности всех сторон.
Как сообщали «ФАКТЫ», президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств уже в сентябре.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!