Украина

Школа без формы и дороги «по-новому»: что изменится в Украине с 1 сентября

С первым днем осени в Украину придет много изменений: дети в школу пойдут без обязательной школьной формы, дороги начнут строить по-новому, а доллар немного подорожает. Расскажем обо всем по порядку.

В школе запретят оглашать оценки на весь класс

1 сентября у многих ассоциируется именно со школой. Вот мы и начнем свой рассказ со школьной реформы. Изменений тут очень много.

Прежде всего родителям учеников теперь нет необходимости накануне 1 сентября бегать по магазинам и рынкам в поисках школьной формы. Теперь дети смогут ходить на уроки в том, в чем хотят. Обязательное ношение формы с этого учебного года отменено.

Однако ни в школу, ни в садик не пустят без обязательных прививок. Если родители отказываются прививать ребенка по личным соображениям, они могут написать заявление на имя руководителя учебного заведения для прохождения обучения дистанционно или по индивидуальному графику.

Первоклассники будут сидеть за партой по одному. Хотя учителям разрешено при необходимости сдвигать парты. Для первоклашек не предусмотрено никаких домашних заданий. Оценок им также учителя ставить не будут.

Домашние задания в школе появятся со второго класса. Но ученикам будут задавать намного меньше уроков, чем раньше. По новым нормам, на выполнение домашнего задания у второклашек должно уходить не больше 45 минут. Ученикам 3−4 классов будут задавать на дом вдвое больше, чем второклассникам.

Оценки остаются. Их начнут выставлять со второго класса. Однако учителям запрещено объявлять, кто из учеников сколько получил. Непосредственно на уроке учитель может общими фразами оценить ответ учащегося, а оценку в баллах должен выставлять в дневник на перемене или после уроков в индивидуальном порядке. Это делается для того, чтобы неуспевающие ученики не чувствовали себя неспособными, хуже своих товарищей.

Детей в школе не будут выделять перед остальными. Запрещена «доска почета», где раньше вывешивали фотографии отличников. Дети разные, и способности у них тоже разные — кто-то лучше в спорте, кто-то — в пении, каждый талантлив по-своему.

Все школьники вместо обычных ученических билетов получат новые — электронные. Это позволит родителям отслеживать перемещение ребенка по городу с помощью специального приложения.

Питаться в школьной столовой также будут по-новому. Нет, набор продуктов, скорее всего, останется прежним. Зато дети смогут выбирать из предложенного меню, что именно есть: обед в столовой будет организован по принципу шведского стола.

О работниках детских садов тоже не забыли. С 1 сентября на 10 процентов поднимут зарплату педагогам дошкольных учреждений, а также внешкольного и профтехобразования. Такое решение принял Кабмин. В соответствующем документе речь идет о повышении окладов педработникам, чей труд оплачивается не за счет субвенций из госбюджета местным бюджетам, а также тем, кому заплату не повышали в 2018 году.

В сентябре можно будет запастись газом на всю зиму

Теперь граждане Украины смогут запасаться газом на зиму. С 1 по 25 сентября можно заранее оплатить 25 тысяч кубометров голубого топлива. Причем — по летним ценам, которые значительно ниже тех, что будут в разгар отопительного сезона.

Летом этого года в Украине цены на газ для населения уже упали на 25 процентов. Но ближе к зиме спрос на газ повысится по всей Европе, а потому цены неизбежно поползут вверх.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно обратиться в клиентский центр своей газоснабжающей компании, подписать дополнительный договор и внести предоплату. Отпускная цена «Нафтогаза» составляет 4874,42 грн за тысячу кубометров. Цена приведена без учета НДС и стоимости транспортировки.

Электричество станет дешевле

С 1 сентября понижаются цены на электроэнергию для так называемых небытовых потребителей. Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус на своей странице в Facebook:

«Тарифы для всех небытовых потребителей снизятся на 21 коп./кВт-ч, то есть на 10−11%. Небытовые потребители — это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех — на 21 коп. В целом такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год», — написал он.

Яйца и молоко будут стоить дороже

К сожалению, осенью прогнозируемо подорожают некоторые продукты питания. С сентября обычно начинают дорожать молочные продукты. По мнению экспертов, стоимость молока и сметаны поднимется на 20−30 коп. за литр, масла — на 2—3 грн за килограмм. Подорожают и яйца, которые сегодня продают по цене ниже себестоимости. На сколько — пока неизвестно.

За аренду квартиры в столице придется платить больше

Специалисты считают, что с начала осени подорожает стоимость аренды жилья в столице. Так, если в прошлом году «однушку» в Киеве можно было снять за 6 тысяч гривен, то в нынешнем — дешевле 8 тысяч уже не найдешь. В центре же, в районе метро, уже будет не найти однокомнатную квартиру дешевле 10 тысяч гривен.

Что будет с долларом?

А вот курс доллара, по прогнозам экспертов, несколько поднимется и дойдет до отметки в 26 грн. Это связано, в частности, с тем, что Украина перед началом отопительного сезона будет за валюту покупать больше газа.

Стоит отметить, что девальвация гривни традиционна для этого периода.

Дороги начнут строить по-новому

С 1 сентября в Украине начнут по-новому строить дороги. Все новые трассы в обязательном порядке должны будут включать в себя велодорожки. Канализационных люков и дождеприемников на тротуарах больше не будет.

И еще одно интересное новшество. С 1 сентября на крупнейших украинских трассах будут использовать шумовые полосы. Их построят на обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. При наезде автомобиля на такую полосу водитель и другие пассажиры почувствуют сильную вибрацию и услышат шум. Это заставит сбросить скорость и повысить внимание. Кроме того, шумовая полоса поможет водителю не заснуть.

Пункты пропуска в зоне ООС переведут на осеннее время

Пункты пропуска в районе ООС с 1 сентября будут работать по новому расписанию, сообщил в Facebook штаб ООС. Это связано с переходом на осенний режим. Время работы шести пунктов пропуска изменят. С первого дня осени пропуск автомобилей и пешеходов будет осуществляться с 07:00 до 18:30.

На осенний режим работы переведут:

• КПВВ «Золотое» (дорожный коридор Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск);



• КПВВ «Майорское» (дорожный коридор Горловка — Бахмут);



• КПВВ «Марьинка» (дорожный коридор Донецк — Курахово);



• КПВВ «Новотроицкое» (дорожный коридор Донецк — Мариуполь, через Мариуполь);



• КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик) — дорожный коридор Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь;



• КПВВ «Станица Луганская» (дорожный коридор Станица Луганская — Счастье — Новоайдар).

Налогоплательщики теперь будут подавать данные на новый адрес

После создания Государственной налоговой службы Украины изменился электронный адрес кабинета плательщика налогов, с помощью которого можно подавать налоговую отчетность онлайн. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

С 1 сентября зайти в электронный кабинет налогоплательщика можно по ссылке cabinet.tax.gov.ua.

Уточняется, что старый адрес электронного кабинета еще будет действовать в течение некоторого времени, пока будет длиться процесс реорганизации ДФС в ГНС.

Мобильные операторы отменят популярные тарифы

Оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил, что 1 сентября 2019 года закроет девять архивных тарифных планов и переведет их пользователей на новые тарифы.

Перечень архивных тарифных планов, которые будут закрыты, выглядит следующим образом:

• Всё по 350,



• Всё для VIP,



• Всё для VIP Extra,



• Абсолютный Неограниченный,



• Безлим Gold,



• Безлим Platinum,



• Киевстар 4G Premium (2018),



• Киевстар 4G Business (2018),



• Киевстар 4G Business VIP (2018).

Все абоненты, которых касаются изменения, будут проинформированы о деталях SMS-сообщениями.

Лекарства можно будет сканировать смартфоном

С 1 сентября 2019 года на упаковках препаратов начнет появляться специальная маркировка — 2D-код на упаковке. Просканировав его с помощью смартфона, можно узнать, оригинальный ли препарат.

Пока проект пилотный. Лишь некоторые украинские фармкомпании уже закупили оборудование, чтобы иметь возможность наносить на упаковку этот код. Однако большинство лекарств зарубежного производства его уже имеют.

Необходимое для сканирования мобильное приложение разрабатывает Министерство экономического развития и торговли Украины. В Минздраве говорят, что оно станет доступным в конце года.

Каждому новорожденному новый «беби-бокс»

Выдача бесплатных наборов для новорожденных была введена с 1 сентября прошлого года. В 2019 году выдача «беби-боксов» продолжена. Но ассортимент с сентября значительно расширится — до 38 наименований. Там и подгузники, и влажные салфетки, и детские шапочки, и термометры, и маникюрные ножницы, и теплое одеяло, и комбинезон-трансформер, и многое другое.

Себестоимость такого набора составляет примерно 5 тысяч гривен. Родителям же он выдается абсолютно бесплатно. Причем получить «беби-бокс» смогут не только граждане Украины, но и иностранцы, которые находятся на территории нашей страны на законных основаниях.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о нововведениях, которые появились в Украине с 1 января 2019 года.

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