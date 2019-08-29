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- 17:06 Узника Кремля Сущенко доставили в СИЗО "Лефортово", — СМИ
Узника Кремля Сущенко доставили в СИЗО "Лефортово", — СМИ
Украинский журналист Роман Сущенко, по надуманным обвинениям задержанный в России и приговоренный к 12 годам заключения, доставлен из колонии в СИЗО «Лефортово» Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее стало известно, что осужденный Сущенко подписал документы о согласии отбывать наказание в Украине. По словам адвоката Марка Фейгина, инициатива подписания таких документов исходила от российской стороны.
Напомним, Сущенко после почти двух лет пребывания в московском СИЗО был приговорен к заключению за «шпионаж в пользу Украины». Журналиста этапировали в колонию строгого режима для осужденных правоохранителей в Утробино Кировской области.
Неделю назад российская журналистка Виктория Ивлева, которая ранее передала в СИЗО «Лефортово» передачи для пятерых украинских политзаключенных, сообщила, что приняли передачи для еще троих узников Кремля — Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.
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