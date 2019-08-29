Узника Кремля Сущенко доставили в СИЗО "Лефортово", — СМИ

Украина

Украинский журналист Роман Сущенко, по надуманным обвинениям задержанный в России и приговоренный к 12 годам заключения, доставлен из колонии в СИЗО «Лефортово» Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее стало известно, что осужденный Сущенко подписал документы о согласии отбывать наказание в Украине. По словам адвоката Марка Фейгина, инициатива подписания таких документов исходила от российской стороны.

Напомним, Сущенко после почти двух лет пребывания в московском СИЗО был приговорен к заключению за «шпионаж в пользу Украины». Журналиста этапировали в колонию строгого режима для осужденных правоохранителей в Утробино Кировской области.

Неделю назад российская журналистка Виктория Ивлева, которая ранее передала в СИЗО «Лефортово» передачи для пятерых украинских политзаключенных, сообщила, что приняли передачи для еще троих узников Кремля — Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter