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Украина

Узника Кремля Сущенко доставили в СИЗО "Лефортово", — СМИ

17:06 29 августа 2019 64
Роман Сущенко
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский журналист Роман Сущенко, по надуманным обвинениям задержанный в России и приговоренный к 12 годам заключения, доставлен из колонии в СИЗО «Лефортово» Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее стало известно, что осужденный Сущенко подписал документы о согласии отбывать наказание в Украине. По словам адвоката Марка Фейгина, инициатива подписания таких документов исходила от российской стороны.

Напомним, Сущенко после почти двух лет пребывания в московском СИЗО был приговорен к заключению за «шпионаж в пользу Украины». Журналиста этапировали в колонию строгого режима для осужденных правоохранителей в Утробино Кировской области.

Неделю назад российская журналистка Виктория Ивлева, которая ранее передала в СИЗО «Лефортово» передачи для пятерых украинских политзаключенных, сообщила, что приняли передачи для еще троих узников Кремля — Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

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