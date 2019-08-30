Лето, прощай? У берегов Кирилловки снова бушует шторм (видео)

Украина

Вопреки ожиданиям, погода в курортной Кирилловке в четверг, 29 августа, снова преподнесла сюрприз: у берегов поселка разыгрался шторм.

Об этом пишет РИА Мелитополь.

«В последние летние дни пляжи в Кирилловке практически опустели. Хотя температура воды 24 градуса, желающих купаться почти нет. В преддверии осени море снова показывает свой характер — высокие волны накатывают на берег, смывая пляжи», — говорится в сообщении.

Согласно информации с курорта, в четверг дул сильный восточный ветер, линия прибоя покрыта пеной. Те, у кого отпуск еще не закончился, гуляли по берегу и любовались стихией.

Кроме того, некоторые романтически настроенные граждане оставляли на песке сердечки из ракушек в знак любви к курорту, и в надежде вернуться к Азовскому морю в следующем году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале недели в Кирилловке после нескольких жарких и солнечных дней испортилась погода, и на море разыгрался шторм. В связи с этим количество отдыхающих резко сократилось, и владельцы турбаз и местных фастфудов были вынуждены снизить цены на свои продукты и услуги — в некоторых случаях речь идет о «ценопаде» на уровне 50 процентов.

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