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Украина

Кирилловка утонула в мусоре: коммунальщики предложили коварный способ решения проблемы

2:25 28 августа 2019 26
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

Сливы нечистот в Азовское море на популярном курорте Кирилловка — не единственная его проблема. Оказывается, поселок буквально тонет в мусоре, пишет «Заноза».

Коммунальщики жалуются, что местные жители не хотят платить за отдыхающих, да еще при этом и возмущаются тем, что мусор все равно не вывозится так часто, как им бы хотелось.

Так, согласно данным коммунального предприятия «Азовкомсервис», еще с 2013 года действуют утвержденные нормы вызова мусора — 0,174 кубических метров в месяц на одного жителя.

То есть семья из трех человек может выбросить 0,5 кубометра.

Но в курортный сезон практически в каждом доме сдают комнаты отдыхающим, а информацию о количестве человек не предоставляют.

Поэтому, несмотря на то, что в летний период в Кирилловке работают 5 единиц техники с раннего утра и до 20.00, весь мусор вывезти не успевают.

В «Азовкомсервисе» подсчитали, что только за июнь вывезли с улицы Цветочной 443 контейнера мусора, а с улицы Соборной — 306.

Поэтому решили прибегнуть к крайней мере — призвать на помощь граждан с просьбой о контроле количества туристов.

«Призываем всех жителей, которые размещают фото переполненных баков сверить количество отдыхающих с данными квитанции об оплату и добавить актуальную информацию для начисления соответствующей оплаты за вывоз мусора», — заявили в коммунальном предприятии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной проблеме Кирилловки: на курорт часто пытаются провозить оружие и наркотики.

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