Названо условие, при котором Путин помилует украинских узников Кремля

Мир

Украинских политзаключенных, которые отбывают «срок» в России, могут помиловать указом президента РФ Владимира Путина в обмен на помилованных россиян, осужденных в Украине. Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам, пишет «Коммерсант».

По данным российского издания, украинских политзаключенных готовы помиловать, если от них поступят обращения на имя Путина.

После этого политзаключенных, находящихся под следствием в России, могут передать украинскому суду, который, как предполагается, продолжит рассмотрение «дел». Так, в Киев могут передать уголовное дело 24 моряков, задержанных в Керченском проливе. Адвокаты моряков это не комментируют, опасаясь сорвать переговоры. Некоторые украинцы, по данным издания, отказались участвовать в обмене.

При этом несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, отказались просить помилования, поскольку это будет означать признание вины.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба. Также сегодня стало известно, что в «Лефортово» этапировали Сенцова. Сегодня депутат от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина и РФ еще не согласовали окончательный вариант обмена удерживаемыми лицами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России Telegram-каналы сообщили о прибытии колонны автозаков на подмосковный аэродром Астафьево. При этом некоторые политологи высказали мнение, что речь идет об освобождении украинских политзаключенных. В частности, предполагалось, что на аэропорт доставлены журналист Роман Сущенко, и, возможно, кто-то из военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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