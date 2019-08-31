Члены британской королевской семьи посетили свадьбу своей любимой певицы (фото, видео)

Шоу-бизнес

31-го августа в Йоркском соборе, одной из крупнейших готических церквей в Европе, состоялась свадьба знаменитой британской певицы Элли Голдинг. 32-летняя звезда вышла замуж за 27-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга. Невеста выбрала белое платье под стать обстановке — в средневековом стиле, с длинным рукавом и высоким воротником в средневековом стиле. Подружки невесты, вопреки традиции, также были в белом.

После венчания состоялся прием в старинном замке Говард.

Элли Голдинг

Каспар

Свадьба была исключительно пышной. В числе гостей, как пишет газета The Sun, были знаменитости — в том числе кинозвезда Орландо Блум со своей невестой — певицей Кэти Перри, певец Джеймс Блант, актриса Сиенна Миллер, а также члены королевской семьи Великобритании. В частности, прибыли обе принцессы Йоркские — Евгения (которая познакомила Элли с Каспером) и Беатрис. Евгению сопровождал ее муж Джек Бруксбэнк, Беатрис — ее бойфренд (а, по слухам, уже даже жених) Эдоардо Мопелли Моцци. Присутствовала также мать внучек королевы — герцогиня Йоркская Сара Фергюсон.

Принцесса Беатрис с бойфрендом

Принцесса Евгения с мужем

Сара Фергюсон

Приглашения получали также принц Уильям и Кейт Миддлтон (у которых Голдинг пела на свадьбе в 2011 году), а также принц Гарри и Меган Маркл. Однако Гарри (которому некогда приписывали роман с Элли) не смог прибыть в Йорк. Кейт и Уильяма также не было видно в церкви. Как известно, сегодня печальный день для Уильяма и Гарри — годовщина смерти их матери принцессы Дианы.

О помолвке Элли и Каспер объявили в августе 2018 года- спустя год после знакомства. Свадьбу Голдинг планировала та же компания, которая занималась организациями свадеб обоих принцев, а также младшей сестры Кейт — Пиппы Миддлтон.

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