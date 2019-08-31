25.01 / 25.25 27.53 / 27.94
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Королева Елизавета остроумно ответила, когда к ней обратились не узнавшие ее американские туристы (фото)

14:53 31 августа 2019 605
Королева Елизавета в платке
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

С королевой Великобритании Елизаветой II, которая сейчас отдыхает в своем шотландском замке Балморал, произошел курьезный случай. Ее Величество, скромно одетая в твид и с платком на голове, прогуливалась возле замка в сопровождении своего охранника Ричарда Гриффина, когда к ним подошла группа американских туристов. Как пишет Daily Mail, не узнавшие британскую монархиню и принявшие ее за обычную местную бабушку американцы поинтересовались у 93-летней Елизаветы, живет ли она тут. Та ответила: «Да, у меня здесь дом поблизости». Потом туристы спросили, встречались ли она когда-либо с королевой. «Я — нет. А вот этот полисмен — да», — честно сказала 93-летняя Елизавета, указывая на Ричарда, который работает на королевскую семью уже более 30 лет.

Гриффин, который рассказал эту историю изданию Times, отметил, что группа отправилась дальше, так и не осознав, кто с ними беседовал.

Замок Балморал

Ранее, как писали «ФАКТЫ», 93-летнюю королеву Елизавету сфотографировали катающейся верхом на территории замка Балморал.

Читайте также: Как принцы Уильям и Гарри со своими семьями отметят годовщину смерти принцессы Дианы.

Читайте также: Жена Джастина Бибера снялась в образах принцессы Дианы для журнала Vogue.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер