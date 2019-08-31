Мир

С королевой Великобритании Елизаветой II, которая сейчас отдыхает в своем шотландском замке Балморал, произошел курьезный случай. Ее Величество, скромно одетая в твид и с платком на голове, прогуливалась возле замка в сопровождении своего охранника Ричарда Гриффина, когда к ним подошла группа американских туристов. Как пишет Daily Mail, не узнавшие британскую монархиню и принявшие ее за обычную местную бабушку американцы поинтересовались у 93-летней Елизаветы, живет ли она тут. Та ответила: «Да, у меня здесь дом поблизости». Потом туристы спросили, встречались ли она когда-либо с королевой. «Я — нет. А вот этот полисмен — да», — честно сказала 93-летняя Елизавета, указывая на Ричарда, который работает на королевскую семью уже более 30 лет.

Гриффин, который рассказал эту историю изданию Times, отметил, что группа отправилась дальше, так и не осознав, кто с ними беседовал.

Замок Балморал

Ранее, как писали «ФАКТЫ», 93-летнюю королеву Елизавету сфотографировали катающейся верхом на территории замка Балморал.

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