Украина

В Донецке не работают банкоматы и обменники: что происходит (фото)

На оккупированной территории Донецкой области отключили все банкоматы единственного местного финучреждения — так называемого «Центрального банка ДНР», не работают пункты обмена валют и перевода денег из России и обратно, а главное — пункты обналичивания денег с украинских и российских карточек, которые банкоматы «Центробанка ДНР», конечно же, не принимают. Об этом сообщают в социальной сети.

Отключение банкоматов, пунктов обмена валют и пунктов перевода в отделениях связи, возможно, дело временное, вызванное очередными авариями как на электрической подстанции, так и на магистральной линии главного провайдера в ОРДО — «Углетелекома». Об этом сообщают «официальные» паблики оккупантов.

«Из-за аварии РЭС (110 кВт) у абонентов #Феникс возможна деградация сервисов мобильной связи Новоазовского, Тельмановского районов. Также в связи с аварией РЭС на данный момент не работает ряд отделений ГП „Почта Донбасса“ в ряде населенных пунктов в Новоазовском, Старобешевском и Тельмановском районах… Приносим извинения за временные неудобства», — пишут на сайте «минсвязи ДНР».

А вот по поводу закрытия пунктов обналичивания денег, которые, впрочем, работали полулегально, никаких объявлений нет. Однако местные жители поговаривают о чьем-то неофициальном распоряжении, скорее всего, с целью монополизации этого рынка услуг и поднятия цен на данные услуги.

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