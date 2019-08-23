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В Украине таки начали штрафовать владельцев "евроблях": мнения в сети разделились
Несмотря на то что во время совещания в Мининфраструктуры договорились продлить мораторий на введение значительных штрафов для владельцев нерастаможенных авто на иностранной регистрации, кое-кто из «евробляхеров» уже успел получить соответствующий протокол.
Так, фото протокола со штрафом в 8,5 тысяч гривен (такой штраф выписывают за просрочку транзитного ввоза на 10−20 суток, — Ред.) в соцсети выложил Артем Губенко из Днепра, уточнивший, что документ был выписан не ему, а другому водителю.
Под этим постом завязалась оживленная дискуссия. Владельцы авто на еврономерах, за все это время не удосужившиеся легализовать свои авто, возмущались сложившийся ситуацией и уповали на Зеленского, другие откровенно над ними посмеивались.
О том, какие штрафы могут выписать владельцу «евробляхи» за просрочку растаможки авто, читайте на сайте «ФАКТОВ» в материале: «Водителям „евроблях“ с 24 августа грозят драконовские штрафы: что происходит».
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!