В Украине таки начали штрафовать владельцев "евроблях": мнения в сети разделились

Украина

Несмотря на то что во время совещания в Мининфраструктуры договорились продлить мораторий на введение значительных штрафов для владельцев нерастаможенных авто на иностранной регистрации, кое-кто из «евробляхеров» уже успел получить соответствующий протокол.

Так, фото протокола со штрафом в 8,5 тысяч гривен (такой штраф выписывают за просрочку транзитного ввоза на 10−20 суток, — Ред.) в соцсети выложил Артем Губенко из Днепра, уточнивший, что документ был выписан не ему, а другому водителю.

Под этим постом завязалась оживленная дискуссия. Владельцы авто на еврономерах, за все это время не удосужившиеся легализовать свои авто, возмущались сложившийся ситуацией и уповали на Зеленского, другие откровенно над ними посмеивались.

О том, какие штрафы могут выписать владельцу «евробляхи» за просрочку растаможки авто, читайте на сайте «ФАКТОВ» в материале: «Водителям „евроблях“ с 24 августа грозят драконовские штрафы: что происходит».

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter