- 12:26 Украинская судья ездила в Донецк по липовым паспортам и общалась с боевиками
- 12:24 Черное новолуние 30 августа: что оно означает и как себя вести
- 12:18 Ломаченко – Кэмпбелл: прогнозы букмекеров на объединительный бой
- 12:17 Умер брат покойного певца Принса и наследник его 300-миллионного состояния
- 12:14 В Запорожье маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик: много пострадавших
- 12:12 На седьмом месяце: появились подробности о беременности Собчак и ее свадьбе с Богомоловым
- 12:08 Обмен с Россией: стало известно, где находится Сенцов
- 12:06 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы: известны возможные соперники «Динамо» и «Александрии»
- 11:53 Обмен с Россией сегодня не состоится: в СБУ сделали новое заявление
- 11:52 Россия торгует людьми: Зеленского предупредили о последствиях уступок Путину
- 11:51 Освобождение Сенцова, моряков и других политзаключенных: все подробности обмена между Киевом и Москвой
- 11:48 Неслучайно: Макс Барских сделал откровенное признание
Россия торгует людьми: Зеленского предупредили о последствиях уступок Путину
Попытка Украины играть «в поддавки» с Россией, в контексте чего был освобожден обвиняемый в госизмене главред «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, может плохо закончиться для нашей страны.
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал директор Института мировой политики, кандидат политических наук Евгений Магда. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, как и говорил ранее, пытается договориться с Россией «где-то посередине», сделал ставку на уступки Кремлю.
«Вышинский — это очень мощный раздражитель для российской пропаганды. Я не исключаю, что Россия его здесь сдала нарочно в каких-то своих целях», — отметил он и добавил, что в Украине главред «РИА Новости — Украина» практически не скрывал своей шпионско-пропагандистской деятельности. «И меня это удивляет. Думаю, что здесь есть какой-то фактор, о котором мы не знаем. Поэтому считаю освобождение Вышинского ошибкой. И игру с Кремлем в поддавки — тоже», — подчеркнул Евгений Магда.
Политолог подчеркну, что Россия, захватившая многих украинцев, которые находятся в тюрьмах как на ее территории, так и у подконтрольных ей «ДНР» и «ЛНР», торгует людьми, желая показать Западу, что готова идти на уступки.
«Она играет в большую игру с Западом. Потому что понимает: Запад неоднороден, и он сможет на этом получить свои дивиденды. Таким образом, Россия дает аргументы своим политическим адвокатам в мировом сообществе. Какие-то — Трампу, какие-то — Макрону, какие-то — своим итальянским союзникам, какие-то — французским. Россия играет грамотно по одной простой причине — Кремль не зависит от выборов», — считает Евгений Магда.
В то же время, по его словам, на Западе результаты выборов не предсказуемы как в России. «Каждый представитель G7 зависит от избирательной конъюнктуры и от настроений своего общества, как я говорил в начале. Россияне хорошо это понимают», — добавил он.
Как ранее сообщалось, Зеленский приостановил обмен пленными, но, по информации источника «ФАКТОВ», официальные Берлин и Париж требуют уступок Кремлю в этом вопросе
Полный текст интервью с Евгением Магдой «Мы показали всему миру, что Украину никто не может слить, кроме нас самих, — известный политолог» читайте на сайте «ФАКТОВ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...