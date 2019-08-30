Россия торгует людьми: Зеленского предупредили о последствиях уступок Путину

Украина

Попытка Украины играть «в поддавки» с Россией, в контексте чего был освобожден обвиняемый в госизмене главред «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, может плохо закончиться для нашей страны.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал директор Института мировой политики, кандидат политических наук Евгений Магда. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, как и говорил ранее, пытается договориться с Россией «где-то посередине», сделал ставку на уступки Кремлю.

«Вышинский — это очень мощный раздражитель для российской пропаганды. Я не исключаю, что Россия его здесь сдала нарочно в каких-то своих целях», — отметил он и добавил, что в Украине главред «РИА Новости — Украина» практически не скрывал своей шпионско-пропагандистской деятельности. «И меня это удивляет. Думаю, что здесь есть какой-то фактор, о котором мы не знаем. Поэтому считаю освобождение Вышинского ошибкой. И игру с Кремлем в поддавки — тоже», — подчеркнул Евгений Магда.

Политолог подчеркну, что Россия, захватившая многих украинцев, которые находятся в тюрьмах как на ее территории, так и у подконтрольных ей «ДНР» и «ЛНР», торгует людьми, желая показать Западу, что готова идти на уступки.

«Она играет в большую игру с Западом. Потому что понимает: Запад неоднороден, и он сможет на этом получить свои дивиденды. Таким образом, Россия дает аргументы своим политическим адвокатам в мировом сообществе. Какие-то — Трампу, какие-то — Макрону, какие-то — своим итальянским союзникам, какие-то — французским. Россия играет грамотно по одной простой причине — Кремль не зависит от выборов», — считает Евгений Магда.

В то же время, по его словам, на Западе результаты выборов не предсказуемы как в России. «Каждый представитель G7 зависит от избирательной конъюнктуры и от настроений своего общества, как я говорил в начале. Россияне хорошо это понимают», — добавил он.

Как ранее сообщалось, Зеленский приостановил обмен пленными, но, по информации источника «ФАКТОВ», официальные Берлин и Париж требуют уступок Кремлю в этом вопросе

Полный текст интервью с Евгением Магдой «Мы показали всему миру, что Украину никто не может слить, кроме нас самих, — известный политолог» читайте на сайте «ФАКТОВ»



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