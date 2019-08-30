Зеленский приостановил обмен пленных моряков: озвучена версия

Украина

После того, как в массмедиа появилась информация о начале обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, внезапно официально было заявлено, что переговорный процесс еще не закончен.

По одной из версий, возник определенный момент с украинскими пленными моряками, которых Россия должна освободить согласно решению международного морского трибунала. При этом Кремль продавливает формат именно обмена потому, что в таком случае это будет косвенным признанием Киевом законности судебного процесса в Москве над нашими моряками.

По словам источника «ФАКТОВ», знакомого с ситуацией, Зеленский узнал об этом едва ли не в последний момент и решил поставить обмен моряков на паузу. Эти данные — по состоянию на 9:30 пятницы, 30 августа.

А вот что пишет в своем телеграм-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, одним из первых обнародовавший информацию об обмене.

Все подробности процесса читайте в материале «Сенцов, моряки и другие возвращаются в Украину: все подробности обмена пленными между Киевом и Москвой» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Кстати, о попытках России заставить Украину признать законность судебного процесса над пленными, что, в свою очередь, повлечет законность их захвата возле аннексированного Крыма, говорил еще во время обмена нотами между двумя внешнеполитическими ведомствами. Тогда Зеленский потребовал объяснений от бывшего в тот момент министра иностранных дел Павла Климкина, на что последний ответил о действиях ведомства в рамках полномочий.

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