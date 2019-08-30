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Шоу-бизнес

На седьмом месяце: появились подробности о беременности Собчак и ее свадьбе с Богомоловым

12:12 30 августа 2019 108
Собчак и Богомолов
Инф. «ФАКТОВ»

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженятся 13 сентября.

Такую информацию «подарил» пользователям сети друг Собчак Станислав Садальский.

«Главное гламурное событие сентября… Свадебная церемония была настолько длинной, что к её концу невеста была уже на седьмом месяце… Совет да любовь, мне нравится эта пара», — подписал он видео, на котором мужчина и женщина прыгают в воду.

В паре подписчики Садальского увидели Собчак и Богомолова, а подписи — подтверждение слухов о беременности телеведущей.

Садальский также отметил в комментариях, что Ксения никогда не станет кроткой женой.

садальский

Напомним, ранее Богомолов заявил, что его любовь к Собчак — навсегда, но о свадьбе рассказывать отказался.

Также отметим, что у бывшего мужа Собчак Максима Виторгана — новая любовь.

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