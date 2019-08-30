Украина

В Дрогобиче хоронят погибших вследствие взрыва в жилом доме: в сети показали фото

В пятницу, 30 августа, в Дрогобыче Львовской области хоронят, погибших вследствие разрушения четырехэтажного дома. Среди них — целая семья: мальчик, которому было всего лишь пять лет, его 21-летняя сестра и бабушка.

Скорбные фото в Facebook опубликовала Вика Балицкая.

«Дрогобич прощается з шестью погибшими во время обвала дома. Среди погибших 5-летний Давид», — написала она.

На данный момент в больнице находится семь человек. Состояние четверых из них — средней степени тяжести. У трех пациентов — женщины и двух её детей -тяжелые травмы, но сейчас их состояние, по словам медиков, стабилизировалось.

«Версий обвала несколько: утечка газа, перепланировки и плохое состояние дома. Вероятно уже сегодня суд будет избирать меру пресечения двум задержанным работникам ЖЭКА. Это главный инженер и ответственный за ремонт жилого фонда. Им инкриминируют служебную халатность. Жильцов уцелевших подъездов поочередно пускают в квартиры забрать самое необходимое», -говорится в сюжете ТСН.

На месте накануне целый день работали эксперты. Они не исключают, что эвакуированные жильцы смогут вернуться домой, но только после капитального ремонта здания.

Напомним, обрушение дома в Дрогобыче по ул. Грушевского, 101, случилось 28 августа в 2:46. Рухнул один из четырех подъездов жилой четырехэтажки. Причина обвала устанавливается. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. По данным спасателей, под завалами были найдены тела женщин 79, 80, 63, 44 и 20 лет, мальчика пяти лет, 42-летнего и 56-летнего мужчины. Все жертвы погибли в момент обрушения дома.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Дрогобыче и во всей Львовской области 29 и 30 августа объявлены днями траура.

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