В Bellingcat полагают, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу МН-17

Украина

В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина может выдать России Владимира Цемаха, которого называют важным свидетелем катастрофы МН17 летом 2014 года в небе над Донецком. Напомним, что недавно его в рамках спецоперации его вывезли с временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса.

«Ходят слухи, что недавно арестованный Владимир Цемах, который считается ключевым свидетелем по MH17, передается России в обмен на украинцев, задержанных РФ. Довольно скандальное соглашение украинского правительства, которое повлияет на судебное дело MH17», — пишет в Twitter основатель основатель Bellingcat Элиот Хиггин.

Напомним, что Bellingcat проводила серьезные расследования трагедии «Боинга» Малазийских авиалиний на Донбассе. Расследователи международного сообщества буквально поминутно восстанавливали передвижение российского ЗРК «Бук» с территории РФ на оккупированный Донбасс и обратно. В частности, расследователи публиковали фото, подтверждавшие российское происхождения ЗРК.

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О том, что Россия очень заинтересована в выдаче Цемаха пишет и журналист Юрий Бутусов. Более того, он утверждает, что именно этот персонаж вынудил хозяина Кремля Владимира Путина пойти на переговоры об обмене. «Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по „Боингу“, который начнется в Нидерландах в 2020 году. Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию и переложить ответственность на Украину», — пишет Бутусов на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в международном сообществе Bellingcat опубликовали реальные имена людей, чьи голоса были зафиксированы в перехваченных СБУ телефонных разговорах о транспортировке российского «Бука» из которого был сбит МН17 Малазийских авиалиний.

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