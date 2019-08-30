Порошенко удержал страну в самое тяжелое время, — Коломойский

Украина

В трудное для Украины время, когда наша страна оказалась втянута в войну, бывший президент Петр Порошенко смог удержать страну и не допустить, чтобы Украину разделили на части. Об этом в интервью «Цензор.нет» заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

«Порошенко — это часть истории Украины. Он наш пятый президент. Мы с ним прожили какую-то чуть-чуть счастливую, а по большей части несчастливую жизнь», — сказал олигарх.

По словам Коломойского, то хорошее, что Порошенко сделал для него, очень ценно. И они вместе, как понимали, защищали Украину от врага, несмотря на разногласия.

Он не вправе судить пятого президента за ошибки, потери, жертвы, ту высокую цену, которую пришлось заплатить украинцам, чтобы они могли иметь свое государство, пусть даже с оккупированными и отнятыми территориями.

«Я не судья. Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами или проклинать — всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали. Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко и его достижения в то опасное время. Был риск, и каждый себя проявил, и пока кто-то тихо спрятался и гудел, ждал, чем закончится, кто-то смело говорил и действовал, и мы вместе защищали нашу Родину», — так эмоционально олигарх передал все пережитое.

«В то время очень немногие очень многое решили для Украины. Придите теперь новые, попробуйте сделать лучше, ведь кто-то сделал главное — что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта», — добавил он.

Напомним, Коломойский рассказал о своей первой встрече с Порошенко после выборов в Украине. Несмотря на то, что после возвращения в страну, бизнесмен заявил, что приехал отдыхать, он держит руку на пульсе всего происходящего. В частности, он прогнозирует, что новый парламент недолговечен и где-то через год возможны досрочные выборы в Раду.

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