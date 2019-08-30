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В сети сообщили о беременности Могилевской: что произошло на самом деле
«Наталья Могилевская беременна первенцем», — об этом сообщили ряд СМИ, ссылаясь на ролик с певицей, который был опубликован в официальном Instagram-аккаунте телеканала «СТБ».
Поклонники певицы рассмотрели под розовым платьем округлившийся животик и решили, что Наталья ждет первенца, принялись в комментариях поздравлять ее с радостным событием и пытаться вычислить отца будущего ребенка. Ведь в последнее время Наталья появлялась на публике с разными мужчинами. Ей приписывали роман со звездой мировой оперы Александром Цымбалюком, с которым она вместе выступила на сцене.
Вскоре видео было удалено. Сама Наталья, не раз говорившая о том, что мечтает о счастливой семье и детях, личную жизнь не комментирует. И ее вряд ли могли порадовать подобные «сенсации». В окружении певицы утверждают, что во время съемки был выбран неудачный ракурс.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что беременная спортсменка Лилия Подкопаева в купальнике показала внушительный животик. Уже совсем скоро она снова станет мамой.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!