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В сети сообщили о беременности Могилевской: что произошло на самом деле

16:29 30 августа 2019 33
Наталья Могилевская
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

«Наталья Могилевская беременна первенцем», — об этом сообщили ряд СМИ, ссылаясь на ролик с певицей, который был опубликован в официальном Instagram-аккаунте телеканала «СТБ».

Поклонники певицы рассмотрели под розовым платьем округлившийся животик и решили, что Наталья ждет первенца, принялись в комментариях поздравлять ее с радостным событием и пытаться вычислить отца будущего ребенка. Ведь в последнее время Наталья появлялась на публике с разными мужчинами. Ей приписывали роман со звездой мировой оперы Александром Цымбалюком, с которым она вместе выступила на сцене.

Вскоре видео было удалено. Сама Наталья, не раз говорившая о том, что мечтает о счастливой семье и детях, личную жизнь не комментирует. И ее вряд ли могли порадовать подобные «сенсации». В окружении певицы утверждают, что во время съемки был выбран неудачный ракурс.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что беременная спортсменка Лилия Подкопаева в купальнике показала внушительный животик. Уже совсем скоро она снова станет мамой.

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