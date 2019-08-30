Стало известно, что Зеленский хочет изменить в Конституции

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить состав Верховной Рады до 300 народных депутатов и ввести чисто пропорциональную систему. Об этом свидетельствует текст его законопроекта, опубликованный на сайте парласента.

Зеленский определил законопроект, как неотложный.

Документом предлагается внести изменения в две статьи Основного закона. В частности в статье 76 предлагается прописать: «Конституционный состав Верховной Рады Украины — триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет».

Также предлагается изъять из текста этой статьи принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, осуществляется путем тайного голосования, «поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции».

Кроме этого Зеленский предлагает ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком: «Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком». В статье 77 планируется норма, которой закрепляется пропорциональная избирательная система на парламентских выборах.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинский олигарх Игорь Коломойский не исключил досрочного роспуска парламента.

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