Шоу-бизнес

Немного ринопластики и красивая: Леся Никитюк шокировала изменениями во внешности (фото)

Популярная телеведущая и путешественница Леся Никитюк, которая колесит по стране, снимая свое новое шоу, не забывает активно вести социальные сети и удивлять подписчиков. В перерывах между съемками выгуливала купальники, демонстрируя свои прелести и вызывая горячие споры в сети. Теперь переключилась на обсуждение внешности.

Леся опубликовала в Instagram забавное фото, на котором с помощью приложения немного «подкорректировала» нос и порассуждала о пластических операциях, спрашивая у подписчиков, что лучше исправить.

«Трошки ринопластики і красіва. Если б вам предложили бесплатную пластическую операцию, что бы вы выбрали? нос или сиськи? И кто против?», — ошарашила Леся подписчиков своим новым внешним видом.

Подписчики в комментариях советуют Лесе, оставаться такой, какая есть сейчас.



Не все звезды шоу-бизнеса готовы откровенно говорить о пластических операциях. Певица Слава из группы «НеАнгелы» не скрывает, что немного исправила нос и увеличила грудь.

Кстати, в увеличении груди подозревают и певицу Алину Гросу. А вот участница конкурса «Мисс Украина» Марина Киосе отмела все обвинения, отправившись на прием к хирургу. После осмотра доктор подтвердил — грудь настоящая.

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