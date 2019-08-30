Свадебное платье? Ксения Собчак показала белоснежный наряд (фото)

Шоу-бизнес

Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая якобы ждет ребенка от Константина Богомолова и готовится к свадьбе, подогрела слухи о скором бракосочетании.

37-летняя звезда примерила элегантное белоснежное платье от известного дизайнера, заинтриговав подписчиков в сети.

«Как вам наряд? — поинтересовалась она. — Эрмано Шервино для одной белой вечеринки».

Подписчики решили, что белой вечеринкой Ксения называет свою свадьбу, и в этом наряде собирается во второй раз выйти замуж.

Стоит отметить, что в полупрозрачном кружевном платье, плотно облегающем фигуру, Ксения выглядит стройной и подтянутой. Нет и намека на возможную беременность. Возможно, так Собчак решила опровергнуть слухи о скором пополнении.

Ранее сообщалось, что Ксения уже на седьмом месяце беременности. Якобы это и стало причиной свадьбы, которая может состояться 13 сентября. Во всяком случае, так утверждает актер Станислав Садальский.

Сама Ксения хоть уже и не скрывает отношения с Константином, личную жизнь не комментирует. Уж тем более не говорит о свадьбе и беременности. Она сама мастерски подливает масла в огонь.

Не говорит на тему личной жизни и Константин Богомолов. В недавнем интервью он лишь признался в любви Собчак, назвав ее своей судьбой.

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