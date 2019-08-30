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Политика

Зеленский хочет забрать у Авакова Нацгвардию

18:46 30 августа 2019 124
бойцы Нацгвардии
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 1007, в котором предлагается вывести Национальную гвардию из подчинения МВД, переподчинив ее непосредственно главе государства.

«Деятельность Национальной гвардии Украины направляется президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины», — говорится в тексте документа.

В законопроекте говорится, что командующий Нацгвардии будет назначаться на должность и освобождаться от должности только президентом Украины. Отметим, в настоящее время командующего НГУ также назначает президент после представления министра внутренних дел.

Кроме того, из закона о Национальной гвардии полностью исключаются нормы о министре внутренних дел, а все указанные полномочия передаются командующему Нацгвардии.

Напомним, в четверг, 29 августа, Верховная Рада 9-го созыва провела свое первое заседание. Депутаты работали до начала третьего ночи и рассмотрели все вопросы, внесенные в повестку дня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что действующего министра МВД Арсена Авакова оставили в должности в новом Кабмине как «временного министра».

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