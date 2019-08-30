- 20:00 Свитолина – Ястремская: где смотреть «украинское дерби» на US Open
- 19:53 В центре Киева вспыхнул пожар: первые фото и видео с места происшествия
- 19:40 «Виноградный» бунт: фермеры перекрыли трассу Одесса – Рени
- 19:38 Масштабный пожар под Львовом: спасатели показали фото последствий
- 19:34 Обвал дома в Дрогобыче: суд избрал меру пресечения задержанным коммунальщикам
- 19:32 Как принцы Уильям и Гарри со своими семьями отметят годовщину смерти принцессы Дианы
- 19:11 Иловайский котел: в сети пытаются удалить доказательства преступлений российских военных
- 19:07 У легенды футбола и экс-первой ракетки мира родился сын
- 18:50 Жестокое убийство таксиста на Кольцевой дороге в Киеве: стало известно о задержании подозреваемых
- 18:46 Зеленский хочет забрать у Авакова Нацгвардию
- 18:34 Гороскоп здоровья: в пятницу берегитесь пищевых отравлений, а в среду закаляйтесь
- 18:33 Береты и ковбойские сапоги: известный дизайнер о том, что носить осенью
Зеленский хочет забрать у Авакова Нацгвардию
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 1007, в котором предлагается вывести Национальную гвардию из подчинения МВД, переподчинив ее непосредственно главе государства.
«Деятельность Национальной гвардии Украины направляется президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины», — говорится в тексте документа.
В законопроекте говорится, что командующий Нацгвардии будет назначаться на должность и освобождаться от должности только президентом Украины. Отметим, в настоящее время командующего НГУ также назначает президент после представления министра внутренних дел.
Кроме того, из закона о Национальной гвардии полностью исключаются нормы о министре внутренних дел, а все указанные полномочия передаются командующему Нацгвардии.
Напомним, в четверг, 29 августа, Верховная Рада 9-го созыва провела свое первое заседание. Депутаты работали до начала третьего ночи и рассмотрели все вопросы, внесенные в повестку дня.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что действующего министра МВД Арсена Авакова оставили в должности в новом Кабмине как «временного министра».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!