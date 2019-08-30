Здоровье и медицина

Как после каникул или длительного отпуска улучшить работу мозга

В начале сентября школьники, студенты, а также те, кто вернулся после продолжительного отпуска на работу, испытывают небольшой стресс. В психологии даже есть понятие постотпускной синдром. После расслабленного отдыха, нарушенного режима дня приходится резко вливаться в работу или учебу. В общем, дискомфорт в той или иной степени есть практически у всех.

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К тому же доказано, что после длительного отдыха у человека снижается способность к мыслительным процессам. Чтобы восстановиться, требуется примерно неделя. Как быстрее влиться в рабочий ритм?

Желательно менять режим дня на привычный еще за неделю. А это значит, что ложиться спать нужно в 22:00, а просыпаться в семь утра.

Специалисты советуют обратить внимание на питание. Продукты, богатые витаминами, минеральными веществами, улучшают физическое состояние и работу мозга. Полезно есть рыбу и морепродукты, фрукты, ягоды, в небольших количествах черный шоколад. А вот фастфуд, богатая трансжирами пища, вызывает усталость, разбитость и дневную сонливость и вовсе не полезна для мозга. По вечерам нежелательно пить черный чай — напиток может мешать уснуть.

Одежду, которую вы и ребенок планируете надевать, лучше подготовить вечером, благодаря этому можно будет чуть дольше поспать.

После пробуждения надо сделать несколько легких упражнений и обязательно позавтракать.

Даже если ребенок уже сам выполняет домашние задания и собирает рюкзак, стоит первые дни ему помогать, так как он может что-то забыть.

Несмотря на загруженность делами, нужно много двигаться как детям, так и взрослым. Ходите пешком как можно больше, обязательно гуляйте перед сном.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что дефицит сна у подростков и студентов может привести к ожирению.



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