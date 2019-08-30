Украина

Пять лет назад, 30 августа 2014 года, российские военные, которых по заявлениям Кремля никогда не было на Донбассе, вернули Украине пленных украинских бойцов, захваченных во время выхода из Иловайского котла. Тогда в сети было много фото и видеоматериалов об этой трагедии. Сейчас эти доказательства прямого российского вторжения на территорию Украины удаляются. Об этом пишет sprotyv.info.

Как известно, в боевых действиях в районе Иловайска принимали участие псковские и костромские десантники. После этого под Псковом стали массово появляться безымянные могилы.

На фото и видео, сделанных 5 лет назад, российские военные отдают боевикам украинских солдат, захваченных под Иловайском. Полное видео удалено из сети, но в Твиттере опубликован фрагмент записи, на которой видны военные автомобили оккупантов, их вооружение.

Недавно Генштаб назвал уточнены цифры потерь украинской армии в боях за Иловайск. В августе 2014 года в районе небольшого донецкого городка погибли 220 военных, 44 получили ранения, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Отметим, приведенные цифры не учитывают погибших бойцов добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией.

Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске составляли 366 бойцов.

Об одном из самых трагических этапов в российско-украинской войне на Донбассе читайте в материале «ФАКТОВ»: «Мы доказали факт российской военной агрессии под Иловайском, — судебный эксперт Александр Рувин».

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