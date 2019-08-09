Новый Чернобыль в России: появились подтверждения выброса радиации

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В Москву двумя самолетами санавиации были доставлены шесть человек, пострадавших при взрыве на военном объекте в Архангельской области. Водители реанимобилей одеты в костюмы химзащиты, а машины — обмотаны пленкой.

В государственный биофизический центр имени Бурназяна пострадавшие доставлены с диагнозам «радиационное облучение». Также врачи диагностировали у пострадавших тяжелые травмы, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам нескольких источников Baza в Минобороны РФ, всю одежду раненых уже сожгли, сделали это сразу после госпитализации. Точно так же поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь пострадавшим.

В аптеках Архангельска резко возрос спрос на йодосодержащие препараты. Сегодня в аптечных киосках города найти их уже почти невозможно.

Отметим, что катастрофа произошла на морском ракетном полигоне Минобороны РФ в Архангельской области. По сообщению военных, «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия». Два специалиста погибли, еще несколько человек были доставлены в больницы. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона.

«В период с 11:50 до 12:20 обнаружено повышение радиационного фона до 2 микрозивертов в час. Дальше уровень резко начал снижаться… В настоящее время уровень радиации составляет 0,1 микрозиверта в час, угроза для населения отсутствует», — сообщил начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов, пишет Коммерсант.

Администрация морских портов западной Арктики в связи с происшествием на военном полигоне на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря.

Как рассказал один из военных моряков, закрытие акватории может быть связано с разрушением в ходе ЧП ракеты, в результате чего топливо — несимметричный диметилгидразин (гептил) — соединилось с окислителем, и произошел взрыв.

При этом тонны этого крайне токсичного вещества могли оказаться в воде. Запрет на судоходство в таком случае объясняется в первую очередь необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыбная ловля является традиционным промыслом. Кроме того, военным потребуется время, чтобы без помех обнаружить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной при взрыве техники для проведения экспертиз, необходимых при расследовании обстоятельств ЧП.

Как писали «ФАКТЫ», незадолго до ЧП под Архангельском взрывы произошли на военной базе под Красноярском.

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