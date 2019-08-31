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Стиль жизни

1 сентября 2019: самые красивые прически для девочек (фото, видео)

15:06 31 августа 2019 57
Школьные прически
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

День знаний — особенный день для школьников и родителей. Всем хочется выглядеть красиво и празднично на торжественной линейке, а важной составляющей образа является прическа.

«Факты» собрали для вас идеи красивых и легких в исполнении причесок для девочек-школьниц.

Прически с бантами на 1 сентября

Вы можете сделать хвостики с бантами, локоны, заплести косу и еще много всего, но помните, что основное — это прическа, а не бант. Не увлекайтесь огромными бантами, школьная прическа должна быть не только красивой, а и удобной.

Школьные прически

Школьные прически

Школьные прически

Также предлагаем вам посмотреть это видео.

Простые прически для длинных волос на 1 сентября

Школьные прически

Школьные прически

Школьные прически

Школьные прически

Школьные прически


Прически для волос средней длины и коротких

Школьные прически

Школьные прически

Школьные прически

Школьные прически

Как сделать красивую прическу девочке-школьнице за три минуты

Прическа школьницы должна быль не только удобной и красивой, а еще быстро делаться, ведь утром всегда не хватает времени. Поэтому предлагаем посмотреть это видео.

Отметим, что большинство этих причесок подойдут и старшеклассницам. Им же советуем посмотреть, как сделать модный маникюр на 1 сентября.

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