- 15:14 Зеленский пообещал Дуде снять мораторий на раскопки польских захоронений на территории Украины
- 15:09 Синоптики пообещали украинцам еще неделю тепла
- 15:06 1 сентября 2019: самые красивые прически для девочек
- 15:03 Известный футболист-педофил осужден на 14 лет за насилие над малолетней племянницей
- 14:53 Королева Елизавета остроумно ответила, когда к ней обратились не узнавшие ее американские туристы
- 14:53 Лето, ах лето: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле зажгли на звездной вечеринке
- 14:29 Академик Ефремов оговорил себя ради любимой: как Сталин уничтожал цвет украинской нации
- 14:25 В Киеве в строящемся доме произошел масштабный пожар
- 14:08 В сети назвали имя морпеха, погибшего на Донбассе 30 августа
- 14:01 Ломаченко – Кэмпбелл: все о бое
- 13:52 Принцесса Диана и Олег Винник: чем поразит второй эфир «Танців з зірками»
- 13:39 В России третье за сутки ЧП с самолетом, и снова есть жертвы
1 сентября 2019: самые красивые прически для девочек (фото, видео)
День знаний — особенный день для школьников и родителей. Всем хочется выглядеть красиво и празднично на торжественной линейке, а важной составляющей образа является прическа.
«Факты» собрали для вас идеи красивых и легких в исполнении причесок для девочек-школьниц.
Прически с бантами на 1 сентября
Вы можете сделать хвостики с бантами, локоны, заплести косу и еще много всего, но помните, что основное — это прическа, а не бант. Не увлекайтесь огромными бантами, школьная прическа должна быть не только красивой, а и удобной.
Также предлагаем вам посмотреть это видео.
Простые прически для длинных волос на 1 сентября
Прически для волос средней длины и коротких
Как сделать красивую прическу девочке-школьнице за три минуты
Прическа школьницы должна быль не только удобной и красивой, а еще быстро делаться, ведь утром всегда не хватает времени. Поэтому предлагаем посмотреть это видео.
Отметим, что большинство этих причесок подойдут и старшеклассницам. Им же советуем посмотреть, как сделать модный маникюр на 1 сентября.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..