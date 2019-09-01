Каждое утро начинается с кашля: жители Армянска массово жалуются на химические выбросы

Происшествия

Жители Армянска в оккупированном Крыму, как и в прошлом году, жалуются на кислотные выбросы. Проблема токсичных испарений в воздухе возникла около месяца назад и обострилась в последние две недели.

«Люди сообщают о том, что ночью появляются неприятные запахи, я сам тоже по утрам чувствую жжение в горле», — рассказал местному изданию ForPost Виктор Мохов. По его словам, проблема обострилась с установлением жары. Сейчас в Армянске трудно дышать с девяти-десяти часов вечера и до утра. Особенно жалуются люди, живущие в частных домах или на нижних этажах многоэтажек.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», местные жители, описывая симптомы недомогания, упоминают о сухом кашле и чувстве жжения на слизистых: «Каждое утро начинается с кашля, печет горло… Утром глаза слезятся, нос заложен. Что-то раздражает, и выглядит это, как аллергическая реакция».

Ученые-экологи предупреждают, что если в ближайшее время не начнутся дожди и продолжится жара, ситуация будет такой же как в прошлом году. Осенью 2018 года воздух в Армянске стал токсичным настолько, что детей из города пришлось эвакуировать. Меры защиты, о которых много говорилось в прошлом году, не были реализованы: средств на исследования ученым не поступило.

Напомним, о кислотных выбросах жители Армянска говорят с августа 2018 года. Тогда у крымчан погиб урожай на приусадебных участках, металлические предметы во дворах окислились, стало трудно дышать. В воздухе было повышено содержание кислотосодержащих соединений. Было установлено, что источником выбросов был отстойник кислоты предприятия «Крымский титан».

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