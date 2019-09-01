Жевачка поможет сосредоточиться: Супрун дала неожиданные советы для родителей школьников

Общество и люди

Бывшая исполняюшая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы родителям школьников, которые 1−2 сентября возобновляют учебный год. Напомним, новый премьер-министр Андрей Данилюк поздравил школьников, прокатившись по коридорам КМ на самокате.

Самым неожиданным советом стала рекомендация стимулировать употребление детьми жевательной резинки без сахара, которая, в соответствии с новыми исследованиями, помогает сосредоточиться и предотвращает кариес, поэтому поддерживает слюноотделение, а следовательно — минерализацию зубов, а также мешает образованию зубного камня и нейтрализует кислоту.

Кроме того, экс-чиновник выступила за увеличение двигательной активности детей на переменах, ссылаясь на ВООЗ, где уверены, что чем ребенок младше, тем больше времени он должен быть активным.

Важной составляющей успешного учебного процесса является также удобная одежда ребенка. В ней он должен иметь возможность свободно дышать, бегать, падать и при этом не сильно пачкать и мять одежду. Предпочтение следует отдавать натуральным тканям, которые легко стирать и не нужно гладить.

Напомним, Супрун написала заявление на увольнение вместе со своими коллегами Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским. При этом она, как и раньше, дала несколько советов парламентариям и будущим министрам.

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