- 19:01 Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
- 18:51 Стоим плечо к плечу: Пенс сделал важное заявление после встречи с Зеленским в Польше
- 18:25 Путинский военный избил семью с ребенком в Крыму: появились данные о личности преступника
- 17:59 Жевачка поможет сосредоточиться: Супрун дала неожиданные советы для родителей школьников
- 17:27 Премьер Гончарук прокатился по Кабмину на самокате: опубликовано видео
- 16:47 Окно машины прострелено: стало известно о загадочной смерти мужчины под Киевом
- 16:44 "Я поражен, детка!" Настя Каменских без юбки восхитила Потапа
- 16:24 Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака
- 16:15 Порошенко принял участие в литургии по случаю 50-летия освящения собора Святой Софии в Риме
- 16:07 2 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит отоларинголог Богдан Биль
- 15:52 Зеленский в Польше встретился с западными лидерами: что об этом известно
- 15:24 Как она туда попала? Фото красотки из Росгвардии Путина озадачило сеть
Жевачка поможет сосредоточиться: Супрун дала неожиданные советы для родителей школьников
Бывшая исполняюшая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы родителям школьников, которые 1−2 сентября возобновляют учебный год. Напомним, новый премьер-министр Андрей Данилюк поздравил школьников, прокатившись по коридорам КМ на самокате.
Самым неожиданным советом стала рекомендация стимулировать употребление детьми жевательной резинки без сахара, которая, в соответствии с новыми исследованиями, помогает сосредоточиться и предотвращает кариес, поэтому поддерживает слюноотделение, а следовательно — минерализацию зубов, а также мешает образованию зубного камня и нейтрализует кислоту.
Кроме того, экс-чиновник выступила за увеличение двигательной активности детей на переменах, ссылаясь на ВООЗ, где уверены, что чем ребенок младше, тем больше времени он должен быть активным.
Важной составляющей успешного учебного процесса является также удобная одежда ребенка. В ней он должен иметь возможность свободно дышать, бегать, падать и при этом не сильно пачкать и мять одежду. Предпочтение следует отдавать натуральным тканям, которые легко стирать и не нужно гладить.
Напомним, Супрун написала заявление на увольнение вместе со своими коллегами Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским. При этом она, как и раньше, дала несколько советов парламентариям и будущим министрам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...