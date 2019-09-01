- 20:36 Продвинулись без единого выстрела: стало известно об успехе ВСУ на Донбассе
- 19:58 На улицах пустота: в сети показали свежие фото оккупированного Донецка
- 19:28 Вайкуле поразила Пугачеву страстным танцем с Галкиным
- 19:09 В школах Одессы сокращают продолжительность уроков: что произошло
- 19:01 Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
- 18:51 Стоим плечо к плечу: Пенс сделал важное заявление после встречи с Зеленским в Польше
- 18:25 Путинский военный избил семью с ребенком в Крыму: появились данные о личности преступника
- 17:59 Жевачка поможет сосредоточиться: Супрун дала неожиданные советы для родителей школьников
- 17:27 Премьер Гончарук прокатился по Кабмину на самокате: опубликовано видео
- 16:47 Окно машины прострелено: стало известно о загадочной смерти мужчины под Киевом
- 16:44 "Я поражен, детка!" Настя Каменских без юбки восхитила Потапа
- 16:24 Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака
Вайкуле поразила Пугачеву страстным танцем с Галкиным (видео)
Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая ранее рассказала «Фактам» о секрете своей стройности, удивила всех танцем с мужем своей подруги Аллы Пугачевой Максимом Галкиным.
Танцевали Галкин и Вайкуле на дне рождения мужа Лаймы — Андрея Латковского. Они страстно обнимались на камеру, а Алла Пугачева снимала танцоров на телефон и делала огромные глаза.
Похоже, артисты решили разыграть сюжет песни Пугачевой «Мадам Брошкина».
Кстати, видео опубликовал у себя в соцсети Галкин.
«Какие вы молодцы, зажигалочки! Молодежи стоит у вас поучиться позитиву и лёгкости!!», «Алла Борисовна! А ну ка ответочку с Андреем… да посексуальней… Пусть завидуют», — пишут комментаторы.
Ранее мы писали, что на этом празднике Пугачева и Вайкуле исполнили вместе хит «Звездное лето».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!