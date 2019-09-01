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Шоу-бизнес

Вайкуле поразила Пугачеву страстным танцем с Галкиным (видео)

19:28 1 сентября 2019 338
Вайкуле, Пугачева, Галкин
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая ранее рассказала «Фактам» о секрете своей стройности, удивила всех танцем с мужем своей подруги Аллы Пугачевой Максимом Галкиным.

Танцевали Галкин и Вайкуле на дне рождения мужа Лаймы — Андрея Латковского. Они страстно обнимались на камеру, а Алла Пугачева снимала танцоров на телефон и делала огромные глаза.

Похоже, артисты решили разыграть сюжет песни Пугачевой «Мадам Брошкина».

Кстати, видео опубликовал у себя в соцсети Галкин.

«Какие вы молодцы, зажигалочки! Молодежи стоит у вас поучиться позитиву и лёгкости!!», «Алла Борисовна! А ну ка ответочку с Андреем… да посексуальней… Пусть завидуют», — пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что на этом празднике Пугачева и Вайкуле исполнили вместе хит «Звездное лето».

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