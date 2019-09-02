Стало известно, кто первым покинул проект "Танці з зірками"

Шоу-бизнес

Второй прямой эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») прошел под темой «Вечер легенд». Четырнадцать пар сражались за право дальнейшего участия в проекте. По результатам оценок судей, на первом месте оказались Ксения Мишина и Евгений Кот — 30 баллов. На последнем — Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина — 16 баллов.

Перед оглашением результатов зрительского жюри на паркете, с хитом «Волчица» выступил популярный певец, ведущий «балкона» Олег Винник.

В зоне риска оказались три пары: Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Серега и Аделина, Таянна и Игорь Кузьменко. В последнюю минуту пару Сереги спасли зрители.

В шоу с небольшим отрывом осталась пара Надежды Матвеевой и Валерия Шохина. Таянна и Игорь Кузьменко покинули проект.

- Спасибо, — Таянна не сдерживала слез. — Хочу сказать спасибо своему партнеру. То, что я пережила за последние две недели, ни с чем не сравнимо.

Игорь Кузьменко, который становился победителем проекта в паре с Натальей Могилевской, отказался от «последнего слова».

- Чем дальше идет шоу, тем интереснее наблюдать за тем, как изменяются наши участники, — сказал «ФАКТАМ» Влад Яма. — Я предчувствую, что борьба ближе к финалу будет очень напряженной. Признаюсь, что сильных пар на этот раз очень много!

Ранее Влад Яма рассказал «ФАКТАМ» кто его фавориты и чьими выступлениями он недоволен.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter