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Стало известно, кто первым покинул проект "Танці з зірками"
Второй прямой эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») прошел под темой «Вечер легенд». Четырнадцать пар сражались за право дальнейшего участия в проекте. По результатам оценок судей, на первом месте оказались Ксения Мишина и Евгений Кот — 30 баллов. На последнем — Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина — 16 баллов.
Перед оглашением результатов зрительского жюри на паркете, с хитом «Волчица» выступил популярный певец, ведущий «балкона» Олег Винник.
В зоне риска оказались три пары: Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Серега и Аделина, Таянна и Игорь Кузьменко. В последнюю минуту пару Сереги спасли зрители.
В шоу с небольшим отрывом осталась пара Надежды Матвеевой и Валерия Шохина. Таянна и Игорь Кузьменко покинули проект.
- Спасибо, — Таянна не сдерживала слез. — Хочу сказать спасибо своему партнеру. То, что я пережила за последние две недели, ни с чем не сравнимо.
Игорь Кузьменко, который становился победителем проекта в паре с Натальей Могилевской, отказался от «последнего слова».
- Чем дальше идет шоу, тем интереснее наблюдать за тем, как изменяются наши участники, — сказал «ФАКТАМ» Влад Яма. — Я предчувствую, что борьба ближе к финалу будет очень напряженной. Признаюсь, что сильных пар на этот раз очень много!
Ранее Влад Яма рассказал «ФАКТАМ» кто его фавориты и чьими выступлениями он недоволен.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.